中川家・礼二、15歳長女＆6歳長男らと推し活 家族で“敬礼ポーズ”ショットに反響「息子ちゃん、可愛いですね」
お笑いコンビ・中川家の礼二（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。“推し活”を満喫する家族4ショットを公開した。
【写真】「こんな家族に憧れます」家族と敬礼ポーズをする中川家・礼二
礼二は「家族で新横浜駅体験ツアーに参加しました！新幹線と一緒に記念撮影をパシャリ」とつづり、家族で敬礼ポーズをしたほほ笑ましい家族写真をアップ。長男（6）は駅員の制服姿で、推し活を楽しむ様子がうかがえる。
続けて「緊張しながらの駅アナウンス体験 “N700S”と“923形ドクターイエロー”をテーマに装飾されたお部屋に泊まり、息子も楽しんでました。貴重な体験ばかりで、忘れられない1日となりました」と体験ツアーを満喫する様子や、宿泊先で撮影された、長男と頬を寄せた愛らしい親子2ショットを披露した。
家族仲むつまじい投稿に、ファンからは「仲良しでほっこりしました」「本当にいい家族ですねぇ」「パパが一番嬉しそう」「息子ちゃん、可愛いですね」などのコメントが寄せられている。
礼二は2009年4月に一般女性と結婚。同年11月に長女、19年9月に長男が誕生した。
