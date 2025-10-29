渡辺直美、4000万円のネックレスに緊張 淡いピンクのドレスで“おすまし”ショット「えぐかわいい」「似合ってる」 雑誌『Numero TOKYO』表紙飾る
タレントの渡辺直美（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。同日発売の雑誌『Numero TOKYO』12月号特別版（扶桑社）の表紙に登場することを報告した。
【写真】4000万円のネックレスに緊張！淡いピンクのドレスで“おすまし”ショットの渡辺直美
渡辺は「Numero TOKYO DECEMBER 2025 No.192 Naomi Watanabe Special @numerotokyo さんの12月号特別版で表紙を飾らせていただきました！ネックレスが4000万円ということで撮影中緊張しちゃって、いつも以上に鼻の穴ガン開き。笑 黒目4つみたいになってますが、中にはインビュー記事もありますので是非おチェックお願いします！たまに現れる哲学語り出す私がめっちゃ語ってます。笑」などと報告し、表紙と誌面カットの2枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「このピンク可愛い淡い色で似合ってる」「このピンクえぐかわいい」「セーラームーンみたいで可愛い」「爆かわいいにょ〜〜」「4000万のネックレス 直美ちゃんだから似合うのよ」「パーソナルカラーとか関係なく、どんな色も似合う直美さん ピンクめちゃ可愛いです!!」などのコメントが寄せられている。
