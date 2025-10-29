友近『ウマ娘』新CMで1人3役 武豊＆ルメールと初共演！刑事・旅館の女将・スナックのママを演じ分け「新鮮でした」
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（ウマ娘）の新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」が本日29日に公開されたことを記念して、新CMが公開された。お笑い芸人の友近が、刑事・旅館の女将・スナックのママを1人3役で演じ、騎手の武豊、クリストフ・ルメールと初共演している。
【動画】犯人役の武豊？追うルメール＆友近 公開された『ウマ娘』新CM映像
【ウマ娘 プリティーダービー】CM「あったけ〜」篇は、新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」に着想を得た、時代の面影を残す温泉街が舞台。怪しい動きをみせる武豊、彼を追うクリストフ・ルメールと友近。旅館の一室やスナックの一角でのひと悶着を経て、3人が最後にたどり着いたのは…。目まぐるしく変化するシチュエーションの中で、今回が『ウマ娘』CM初出演となる友近が1人3役を華麗に演じ分けている。
■友近コメント
――『ウマ娘』CMに初出演していただきました。印象に残っているシーンは？
CMでは、刑事・旅館の女将・スナックのママという3つの役を演じさせていただきました。どの役も楽しかったのですが、特に印象に残っているのは旅館の女将さんの役です。
――武豊さん、クリストフ・ルメールさんとの初共演の感想をお聞かせください。
実際お会いできて、とても感激しました。普段のお仕事ではなかなかご一緒する機会がなかったので、今回の共演はとても新鮮でした。
――『ウマ娘』はモチーフとなる競走馬へのリスペクトを大切にしている作品です。友近さんの手がける作品にも随所に並々ならぬこだわりを感じますが、“あの頃”っぽい作品を撮影される際に大切にしていること・気を付けていることはありますか？
セリフ回しや当時ならではのやり取りなど、少しダサく見えるけれど味のある雰囲気を大切にしています。そこが当時の魅力だと思うので、その空気感を最大限に表現できるよう心がけています。
――CMをご覧になるトレーナー（＝『ウマ娘』ファン）のみなさんにメッセージをお願いします。
15秒という短いCMではありますが、「何が始まったんだろう？」と思っていただけるようなインパクトのある仕上がりになっています。ぜひ集中してご覧ください。
