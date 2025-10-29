◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁も無安打に終わり、投げては6回0/3を6安打4失点で初登板したWSで初黒星。チームも敗れ、対戦成績は2勝2敗となった。

試合後の会見に参加した大谷は、前日の第3戦で延長18回、6時間39分の歴史的死闘から17時間後の先発を振り返り「（深夜）2時ぐらいにベッドには行きました。それなりに睡眠は取れましたし、昨日は長い試合でしたけどなるべく寝られるようには努めました」とコンディションに問題はなかったと語った。

この日は打っては初回の第1打席は相手先発・ビーバーの球を冷静に見極めフルカウントから四球を選んで出塁。WS第2戦の第4打席から11打席連続出塁し、ポストシーズン最長記録を樹立した。ただ、その後の3打席は空振り三振、見逃し三振、ニゴロと凡退が続き、連続安打は6試合でストップした。

投げては1点を先制した直後の3回に相手主砲・ゲレロに逆転2ランを被弾。7回に連打で無死二、三塁のピンチを招いて降板すると救援陣が打ち込まれ、今季最長タイの6回0/3回を投げ、6安打4失点だった。