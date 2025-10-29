お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日、都内で行われた法人向け詐欺メール・SMS訓練サービス「サギトレ」の発売発表会に出席した。

「サギトレ」は、セキュリティーテクノロジー企業「トビラシステムズ」が独自に開発したサービス。メールやSMSで送られてきたリンク先をクリックすることで巻き込まれる法人向けフィッシング詐欺に対し、同サービスは詐欺被害防止のための教育動画や疑似詐欺メールによるトレーニングを提供する。

TBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）などをはじめ、これまで数々のドッキリを仕掛けられてきたクロちゃん。最も印象に残っているドッキリを問われると「寝て起きたら無人島に行ってたのは、意味が分からなかった」と打ち明けた。

番組がクロちゃんの自宅を再現するという本格的なドッキリ。「関西で収録してて、飲みながらトークする番組で。目が覚めたら家の中にいるから、なんで東京にいるんだろう？と思った」と振り返り、「トイレ行こうと思って扉を開けたら、海があって、オーシャンビューだったから。本当に思考が止まったし、どうしていいのか全然分からなかった」とリアルな心境を吐露していた。