イスラエル軍は28日、パレスチナ自治区ガザ地区に空爆を行い、少なくとも26人が死亡しました。イスラエルは、イスラム組織ハマスが停戦合意に違反したと主張しています。

ロイター通信によりますと、28日夜、イスラエル軍がガザ地区全域に空爆を行い、少なくとも26人が死亡しました。

中部ブレイジの難民キャンプやガザ市が対象になったほか、北部のシファ病院付近も攻撃を受けたということです。

イスラエルとハマスの停戦合意では、ハマスが人質の遺体を返還することが盛り込まれていますが、イスラエルは28日、返還された遺体の一部が別人だったと発表しました。攻撃はこのことに対する報復措置とみられます。

イスラエル軍はさらに、ハマスが遺体を偽装した証拠とする映像を公表しました。映像は、ハマスの戦闘員達が白い布に包んだ別人の遺体を埋めて、その後、赤十字の職員の前で遺体を回収したかのように見せかけていた様子だと主張しています。

こうした中、アメリカのバンス副大統領は、あくまで「停戦は維持されている」と主張しました。ただ、停戦合意の次の段階への交渉も停滞していて、今後も停戦が維持されるかどうか緊張が高まっています。