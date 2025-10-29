タレントの村重杏奈（27）が29日、都内で行われた法人向け詐欺メール・SMS訓練サービス「サギトレ」の発売発表会に出席。詐欺電話にまつわるエピソードを披露した。

「サギトレ」は、セキュリティーテクノロジー企業「トビラシステムズ」が独自に開発したサービス。メールやSMSで送られてきたリンク先をクリックすることで巻き込まれる法人向けフィッシング詐欺に対し、同サービスは詐欺被害防止のための教育動画や疑似詐欺メールによるトレーニングを提供する。

この日登壇した村重も、キャッシュカードをめぐる詐欺に遭いかけたと告白。警察を名乗る人物からクレジットカードの番号を教えるよう言われたが「村重が勘違いして、カードを何枚持ってますか？って言われてるんだと思って、3枚です！」と枚数を口にしてしまったという。

すると、相手の態度が一変。「もういいわ、そういうことじゃねえから」と告げられ、電話を切られた。マネジャーに相談したことで詐欺だと気付いたため「番号を教えてたら、情報を引き抜かれてたかもしれない。馬鹿でよかった！危なかったです」と胸をなで下ろしていた。