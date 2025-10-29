【コンラッド大阪】秋の味覚を楽しむ英国アフタヌーンティー

コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」では、「Falling for Autumn Sweets」イングリッシュアフタヌーンティーを開催中。2025年10月14日から12月17日までの期間、毎日提供されています。栗や洋梨など旬の味覚を取り入れたスイーツとセイボリーが、英国の国旗「ユニオンジャック」をイメージしたスタンドに美しく並びます。地上40階からの眺望とともに、秋の優雅なティータイムをお楽しみください。

英国の気品に魅了される美しいアフタヌーンティーセット

ユニオンジャックをモチーフにしたスタンドには、栗や洋梨、レモンなど旬の味覚を使ったスイーツとセイボリーが美しく並びます。お好みの紅茶やオリジナルカクテルとともに、心満たされる優雅なひとときをお過ごしください。

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

TWGの紅茶がフリーフロー



テーブルには、TWG Teaのティーセレクションボックスが並びます。

紅茶はフリーフロー形式で提供され、お好みの茶葉を自由にお楽しみいただけます。コンラッド大阪限定の紅茶もぜひ、お試しください。

《Conrad Osaka Tea》

烏龍茶のベースに、ランの華やかな香りが繊細に咲き誇る、エレガントな一杯です。

特別なゲストを迎えるための紅茶です。

《Conrad 1/3/5 Tea》

フルーツの甘い香りと花々の芳香、そこに上品なスパイスが重なり、豊かな香りが広がります。

ウェルカムドリンク

モクテル（写真・左）

ラズベリージュレをアールグレイで割り、生クリームフォームを浮かべたノンアルコールカクテル。

ふんわりと香るアールグレイが、上品な午後のひとときを彩ります。

カクテル（写真・右）

ジンをベースに、レモンとライムのソーダを合わせた爽やかな一杯。

フレッシュなオレンジとハーブが、すっきりとした余韻を運びます。

優雅に楽しむ英国のスイーツ



《ヴィクトリアケーキ》

ヴィクトリア女王陛下が愛された、英国を代表する伝統菓子。

しっとりとしたスポンジに、ベリージャムとクリームがサンドされた英国の伝統の美味しさ。

軽やかな口あたりの中に英国らしい上品な甘みが広がります。

《トッパーハット》

艶やかなチョコレートの帽子の中には洋梨と栗のクリームが隠れてます。

果実の香りと深みのあるカカオの美味しさが重なり、心地よい余韻が続きます。

知的な遊び心を感じさせる、紳士の品格を纏った逸品です。

《リボン》

ファッションの優雅さを表現したかのような、愛らしいフォルム。

レモンジュレの清涼感と栗のクリームが、ホワイトチョコレートの中でエレガントなハーモニーを奏でます。

ロイヤルなセイボリーと洋ナシのタルト

《洋梨のタルト 》

洋梨と栗を合わせた特製カスタードが洗練された味わいに！

《竹炭塩でマリネしたサステナブルサーモン 》

真っ黒な竹炭塩でマリネされたサーモンは、爽やかな柑橘が香り立ち、新鮮なサーモンの旨みが際立ちます。

《栗と淡路島レモンのスパイスバター 》

スイーツみたいな可愛さに、これがセイボリー!?と驚きます。ブリオッシュブレッドの上のバターは、栗のほっくり感と淡路島レモンの爽やかな香り、そしてスパイスが織りなす新感覚の美味しさです。

英国紳士が愛した軽食と秋の味覚

《平飼いチキンのムース 》

濃厚で滑らかな舌触りが楽しめるムース。平飼いチキンの豊かな旨みが凝縮されていて、最後に添えられたベリーが可愛らしいアクセントになっています。

このセイボリーのクオリティの高さが、今回の満足度をさらに引き上げてくれました！

《 キューカンバーサンドイッチ 》

英国アフタヌーンティーの定番も、洗練された一品に。ハーブ入りチーズクリームとキュウリに、キャビアの風味を効かせることで、よりエレガントな味わいに進化しています。

《ローストビーフスライダー 》

小さくても本格派！ジューシーなローストビーフに、紫キャベツとレモンのピューレ*のソースが最高のアクセント。

爽やかな酸味の上品なスライダーです。

《栗のトライフル 》

グラスに重ねられたのは、まさに「秋の贅沢」。濃厚なマロンクリーム、スポンジ、チョコスポンジ、そして軽やかなメレンゲが織りなす繊細な層が、口の中で豊潤な栗の風味を解き放ちます。

スコーン、クロテッドクリーム、栗のソース



温かなスコーンに、甘い栗のジャムがよく合います。お好みの紅茶と一緒に英国気分をお楽しみください。

ハートが可愛いカフェラテ

ミルクたっぷりのカフェラテは私のお気に入り！エレガントな気分に浸りながら、午後の昼下がりを！

※リボンやユニオンジャックアイテムを身に着けて行くと、スパークリングワイン（またはノンアルコールカクテル）1杯がプレゼントされます。

40階からの眺望もお楽しみください。

紅茶の香りに包まれながら、英国の伝統と遊び心を感じる優雅なアフタヌーンティーを！

■ 「Falling for Autumn Sweets」イングリッシュアフタヌーンティー 詳細

期間：2025年10月14日（火）～12月17日（水）

時間：11:00～20:00 （L.O.18:00）

※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

料金：お一人様8,000円、（オリジナルカクテル付き） 10,500円

（コンラッドベア付き）11,000円

会場：40スカイバーラウンジ（40F）

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワーウエスト

TEL：06-6222-0111

取材協力: コンラッド大阪

