【コンラッド大阪】秋の味覚を楽しむ英国アフタヌーンティー
コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」では、「Falling for Autumn Sweets」イングリッシュアフタヌーンティーを開催中。2025年10月14日から12月17日までの期間、毎日提供されています。栗や洋梨など旬の味覚を取り入れたスイーツとセイボリーが、英国の国旗「ユニオンジャック」をイメージしたスタンドに美しく並びます。地上40階からの眺望とともに、秋の優雅なティータイムをお楽しみください。
英国の気品に魅了される美しいアフタヌーンティーセット
ユニオンジャックをモチーフにしたスタンドには、栗や洋梨、レモンなど旬の味覚を使ったスイーツとセイボリーが美しく並びます。お好みの紅茶やオリジナルカクテルとともに、心満たされる優雅なひとときをお過ごしください。
【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット
TWGの紅茶がフリーフロー
テーブルには、TWG Teaのティーセレクションボックスが並びます。
紅茶はフリーフロー形式で提供され、お好みの茶葉を自由にお楽しみいただけます。コンラッド大阪限定の紅茶もぜひ、お試しください。
《Conrad Osaka Tea》
烏龍茶のベースに、ランの華やかな香りが繊細に咲き誇る、エレガントな一杯です。
特別なゲストを迎えるための紅茶です。
《Conrad 1/3/5 Tea》
フルーツの甘い香りと花々の芳香、そこに上品なスパイスが重なり、豊かな香りが広がります。
ウェルカムドリンク
モクテル（写真・左）
ラズベリージュレをアールグレイで割り、生クリームフォームを浮かべたノンアルコールカクテル。
ふんわりと香るアールグレイが、上品な午後のひとときを彩ります。
カクテル（写真・右）
ジンをベースに、レモンとライムのソーダを合わせた爽やかな一杯。
フレッシュなオレンジとハーブが、すっきりとした余韻を運びます。
優雅に楽しむ英国のスイーツ
《ヴィクトリアケーキ》
ヴィクトリア女王陛下が愛された、英国を代表する伝統菓子。
しっとりとしたスポンジに、ベリージャムとクリームがサンドされた英国の伝統の美味しさ。
軽やかな口あたりの中に英国らしい上品な甘みが広がります。
《トッパーハット》
艶やかなチョコレートの帽子の中には洋梨と栗のクリームが隠れてます。
果実の香りと深みのあるカカオの美味しさが重なり、心地よい余韻が続きます。
知的な遊び心を感じさせる、紳士の品格を纏った逸品です。
《リボン》
ファッションの優雅さを表現したかのような、愛らしいフォルム。
レモンジュレの清涼感と栗のクリームが、ホワイトチョコレートの中でエレガントなハーモニーを奏でます。
ロイヤルなセイボリーと洋ナシのタルト
《洋梨のタルト 》
洋梨と栗を合わせた特製カスタードが洗練された味わいに！
《竹炭塩でマリネしたサステナブルサーモン 》
真っ黒な竹炭塩でマリネされたサーモンは、爽やかな柑橘が香り立ち、新鮮なサーモンの旨みが際立ちます。
《栗と淡路島レモンのスパイスバター 》
スイーツみたいな可愛さに、これがセイボリー!?と驚きます。ブリオッシュブレッドの上のバターは、栗のほっくり感と淡路島レモンの爽やかな香り、そしてスパイスが織りなす新感覚の美味しさです。
英国紳士が愛した軽食と秋の味覚
《平飼いチキンのムース 》
濃厚で滑らかな舌触りが楽しめるムース。平飼いチキンの豊かな旨みが凝縮されていて、最後に添えられたベリーが可愛らしいアクセントになっています。
このセイボリーのクオリティの高さが、今回の満足度をさらに引き上げてくれました！
《 キューカンバーサンドイッチ 》
英国アフタヌーンティーの定番も、洗練された一品に。ハーブ入りチーズクリームとキュウリに、キャビアの風味を効かせることで、よりエレガントな味わいに進化しています。
《ローストビーフスライダー 》
小さくても本格派！ジューシーなローストビーフに、紫キャベツとレモンのピューレ*のソースが最高のアクセント。
爽やかな酸味の上品なスライダーです。
《栗のトライフル 》
グラスに重ねられたのは、まさに「秋の贅沢」。濃厚なマロンクリーム、スポンジ、チョコスポンジ、そして軽やかなメレンゲが織りなす繊細な層が、口の中で豊潤な栗の風味を解き放ちます。
スコーン、クロテッドクリーム、栗のソース
温かなスコーンに、甘い栗のジャムがよく合います。お好みの紅茶と一緒に英国気分をお楽しみください。
ハートが可愛いカフェラテ
ミルクたっぷりのカフェラテは私のお気に入り！エレガントな気分に浸りながら、午後の昼下がりを！
※リボンやユニオンジャックアイテムを身に着けて行くと、スパークリングワイン（またはノンアルコールカクテル）1杯がプレゼントされます。
40階からの眺望もお楽しみください。
紅茶の香りに包まれながら、英国の伝統と遊び心を感じる優雅なアフタヌーンティーを！
■ 「Falling for Autumn Sweets」イングリッシュアフタヌーンティー 詳細
期間：2025年10月14日（火）～12月17日（水）
時間：11:00～20:00 （L.O.18:00）
※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。
料金：お一人様8,000円、（オリジナルカクテル付き） 10,500円
（コンラッドベア付き）11,000円
会場：40スカイバーラウンジ（40F）
住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワーウエスト
TEL：06-6222-0111
取材協力: コンラッド大阪