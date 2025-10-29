¼«Ëý¤ÎÈà»á¤Î¾ò·ï¤Ï¡©¡¡Èà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï3³ä¡¡
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø¿Í¤òÍ§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©½Ð²ñ¤¤¡¦Îø°¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¡¼¥ë¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î3³ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡ÖÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î¥¤¥¨¥¹¥Î¡¼¤Ï¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¡¼¥ë¤¬2025Ç¯2·î¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¡¦½÷À¤½¤ì¤¾¤ì100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï3³ä¤Ç¤·¤¿
Èà½÷¤¬Í§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤
¡¦¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÈà»á¤Ç¤¹¡£
¢Í¥¤·¤¤
¡¦Í¥¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡¦ÌÀ¤ë¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÈà»á¡£
¡¦Í¥¤·¤¯¤Æ¿Â»ÎÅª¤Ê¿Í¡£
£Îéµ·Àµ¤·¤¤
¡¦¿Í¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤ÎÎéµ·¤¬¤¢¤ë¿Í¡£
¡¦ÁÖ¤ä¤«¤ÇÎéµ·¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¦Îéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¡£
¤Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¦Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤ÈÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¦»ä¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤ë
¡¦¼ýÆþ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤ËÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¤¥±¥á¥ó¡¢¹â³ØÎò¡¢¹âÇ¯¼ý¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¶Èà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢²¿¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ë¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú¤ÈÍýÍ³¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Í§Ã£¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë
¡¦¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¡£
¡¦°¦ÁÛ¤è¤¯¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
¡¦µ¤¤¬Íø¤¯¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢Í§Ã£¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
2°Ì¡§Í§Ã£¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë
¡¦»ä¤ÎÂç»ö¤ÊÍ§Ã£¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦Í§Ã£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡£
¡¦Í§Ã£¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÍ§Ã£¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¡£
3°Ì¡§¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤¹
¡¦Èà»á¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£
¡¦Ìµ°¦ÁÛ¤À¤È·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¦¼«Ê¬¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡§Èà½÷¤òÎ©¤Æ¤ë
¡¦°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡£
¡¦Í§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ê¤¯Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤ò°ìÈÖ¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦Í§Ã£¤Ë¤âÎÉ¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
5°Ì¡§Èà½÷¤¬¹¥¤¤À¤ÈÀë¸À¤¹¤ë
¡¦¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£
¡¦Í§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤ò¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¦»ä¤ÈÀ¿¼Â¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÈà»á¤òÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤ËÈà»á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ë¡¢²óÅú¤ÎÆâÍÆ¤ÈÍýÍ³¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë
¡¦¾¡¼ê¤Ë°ì¿Í»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ3¿Í°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¦¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¦ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
2°Ì¡§¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë
¡¦¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È°õ¾Ý¤¬°¤¤¤·¡¢Í§Ã£¤¬·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¢¤ëÄøÅÙ°¦ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀèÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦Í§Ã£¤¬Èà¤Ï·ù¤ÊÅÛ¤«¤â¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
3°Ì¡§¤¤¤¤Ê¤ê¥¿¥á¸ì¤ÇÏÃ¤¹
¡¦Îéµ·¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤À¤«¤é
¡¦¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é
¡¦Í§¿Í¤Ë¼ºÎé¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é
4°Ì¡§Í§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Á¤ã¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë
¡¦Í§Ã£¤¬µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡£
¡¦¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢Í§Ã£¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
5°Ì¡§Í§Ã£¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë
¡¦Í§Ã£¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦Ï¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
6°Ì¡§¼«Ê¬¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤
¡¦¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ïµ÷Î¥¤¬±ó¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Îéµ·¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¡£
¡¦Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È°õ¾Ý¤¬°¤¤¤«¤é¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¡¼¥ë¡¿Èà½÷¤ÎÍ§Ã£¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈà»á¤È¤Ï¡©¼«Ëý¤ÎÈà»á¤Î¾ò·ï¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº