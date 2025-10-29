高収入の男性が「生涯のパートナー」に選ぶ女性にはどのような特徴があるのでしょうか。恋愛マッチングサービス『ワクワクメール』を運営する株式会社ワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が実施した「生涯のパートナー」に関する調査によると、第一印象で見るポイントは「会話の内容や言葉遣い」が1位となりました。一方、金銭感覚のNG言動では「奢ってもらって当然の態度」が最も多くなりました。



【ランキング】生涯のパートナー候補を見分ける際、「第一印象」でどこを見る？

調査は、同サービスを利用している年収800万円以上の男性1613人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



まず、”生涯のパートナー”を見分けるために、「第一印象でどこを見ますか」と尋ねたところ、1位「会話の内容や言葉遣い」、2位「外見・ファッション」、3位「金銭感覚」がTOP3となりました。



回答者からは、「女性としての優しさや想いやりが、言葉や仕草に現れている人」「自分の知らない分野の話を分かりやすく教えてくれる知的な女性に惹かれます」「自分の趣味に関して上の空で話を聞かず、ちゃんと受け答えをしてくれる」といった声が寄せられました。



一方で、「遊びの関係でいいかな」と思ったきっかけとしては、「どんなに美人でも、人の意見をすぐ否定したり、上から目線で話されたりすると一気に冷めます」「会話等を通じて、趣味嗜好が合わない方は、基本的に遊び仲間の域になることが多い」「食事で高額なメニューを躊躇なく頼む女性は遊び止まり」といった厳しい意見が目立ちました。



続けて、「理想とする女性のファッション」を尋ねたところ、1位「派手ではないナチュラル系」、2位「上品で清潔感のある女子アナ系」、3位「トレンドを意識したモデル系」という結果になりました。



回答者からは、「清潔感がある格好だと育ちが良さそうに見える。親にも安心して紹介できる」「素朴でも大胆なギャップがあると、さらに魅力的に見える」「派手な格好は、それだけでお金がかかりそうに見えてしまう。賢く生活できそうな女性に惹かれます」といった、単なる好みだけでなく「堅実な金銭感覚」「育ちの良さ（清潔感）」「自分との調和」など、より現実的で社会的な視点からの声が集まっています。



また、「会話術」については、1位「ユーモアがあり、一緒に笑い合える」、2位「聞き上手で優しく受け止めてくれる」、3位「仕事への理解があり、質問ができる」がTOP3となり、「専門的な話でも『すごいですね！』『もっと教えてください』と興味を持ってくれると嬉しい」「とにかく楽しそうに話を聞いてくれる女性」。相槌や笑顔が素敵だとそれだけで癒されるし、もっと話したくなる」などの声が寄せられました。



次に、「お付き合いは難しい」と感じる女性の金銭感覚を尋ねたところ、1位「奢ってもらって当然の態度」、2位「ブランド品ばかり着飾っている」、3位「貯蓄や将来への投資を気にしない」という結果に。



一方、「好印象に映る金銭感覚」についてのコメントでは、「庶民的な店に抵抗がなく、美味しいと言ってくれる」「金額で測るのではなく、そのものの価値を考えられる」といった意見が寄せられました。



さらに、出会った後に「もっと関係を深めたい」と感じる女性からのアプローチについて聞いたところ、「仕事を頑張っていることを褒める」、2位「誘いやすいようなデートへの提案」、3位「キャリアアップの相談をしてみる」が上位となりました。



一方、「関係の進展をためらってしまう」女性の印象については、「お金目的でも構わないが、あからさまで配慮がない人」「高級なお店に行ったのに写真ばかり撮っていると、見栄えばかりを気にする人だと感じてしまう」という声が寄せられました。



最後に、「結婚後の女性の働き方」については、全体の76％が「共働きを希望する」と回答し、高収入であっても経済的なリスクを分担し、共に人生を築きたいというリアルな価値観がうかがえました。



なお、「生涯のパートナーに求める最も重要な条件」を一つだけ挙げてもらったところ、「精神的な安らぎ」が群を抜いてトップとなりました。



回答者からは「完璧な人なんていません。少しずつでもいいから、お互いの価値観をすり合わせ、信頼関係を築いていける人に出会いたい」「女性が男の下心を見透かしているように、男もお金に釣られてる女性はわかるのでちゃんと内面を見てくれる人を探してます」という声が寄せられ、高収入男性は「社会性があり相手のことを思いやれる女性」を本命候補に選ぶという共通点があることが明らかとなりました。