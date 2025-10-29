【同居NG？私、良義母なのに】同居するだけ？家事は？介護は？誰がする？＜第21話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第21話 同居は一緒に住むだけじゃない【クミの気持ち】
【編集部コメント】
マサヨシさんは今までクミさんにすべてを押し付けていたように、同居のあとのこともそうしようとしているようです。「ただ一緒に住めばいいだけ」それがどんなに浅はかなことか、少し想像すればわかること。同居をしたら「ただ一緒に住むだけ」なんてわけにはいかないのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
