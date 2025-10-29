音楽番組『Star Song Special Season2』の第3回が、明日10月30日16時より配信開始。MCはビビる大木が務め、ゲストとしてSnow Manのラウールが出演する。

（関連：【画像あり】Snow Man ラウール＆ACEesが初コラボ、『Star Song Special Season2』第3回場面カット/a>）

今回は、ラウールとACEesが初のコラボ。V6の「WAになっておどろう」と少年隊の「仮面舞踏会」をメドレーで披露する。ラウールはACEesとの共演について「初めてのコラボで新鮮ですが、昔からの顔なじみの面々でもあり、懐かしさもあってワクワクします」と笑顔を見せ、ACEesの作間龍斗は「少年隊オリジナルの振り付けにも注目してください！」と見どころを語る。

また、ACEesは2曲パフォーマンス。グループ初のオリジナルソング「PROLOGUE」では、衣装のデザインを担当した佐藤龍我が「“キラキラ”をイメージして、オーロラ柄に見えるような素材を使っています」と語り、浮所飛貴は「僕らの熱い思いが歌詞に入っています」、深田竜生は「ACEesらしさを全開に出している曲です」と見どころをアピールする。

さらに、嵐の振付で披露する「青空の下、キミのとなり」の曲フリでは、佐藤が「“絶対に歌ってやるぞ”と10年ぐらい思い続けていた曲なので、やっと叶いました！！」と大興奮。一方、ジュニアがジャンルを問わず自由にアピールする新コーナー『Star Challenge』では、SpeciaL 中村浩大がタップダンスに挑む。

トーク企画『Switch Question』では、“ほぼ同世代”のラウールとACEesが対面。那須雄登はラウールのことを“真都”と本名で呼びはじめ、浮所が「ドキッとした」とときめく一幕も。周囲のメンバーたちが「初めて知った」という“ラウールと那須の関係”が明らかになっていく。さらにラウールとACEesメンバーそれぞれの思い出も振り返り、MCのビビる大木は「関係性バッチリですね」とうなる。

本題の質問タイムでは、ACEes最年少の佐藤がSnow Man最年少のラウールへ“末っ子キャラとしての役割”を質問。ラウールは「末っ子は“暴走機関車”！冗談に聞こえるけどマジ」といい、Snow Manでの自分の立ち位置を解説していく。そして質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、ラウールが深田を指名。深田が考える自身の“グループでのポジション”とは。

続いて、ラウールのランウェイモデル挑戦の話題へ。海外でのオーディションに参加した際、彼は“あるハプニング”に遭遇したという。衝撃のエピソードに一同が「超大変！」と驚くなか、作間も「最初で最後、1回だけありました」と仕事で経験したハプニングを明かし、ビビる大木も約30年前に挑んだという過酷なロケを振り返る。

また、浮所はラウールのダンスについて深掘り。ラウールはキッズダンサー時代に世界大会で準優勝をはたすなど実力の持ち主だが、本人いわく「もともとダンスは下手なほうで、センスも無くて」とのこと。苦手だったダンスを乗り越えた自身のダンス論を力説するほか、“あるACEesメンバー”のダンススキルを絶賛。その後もラウールからACEesへのリスペクトは止まらず、メンバーたちは「めっちゃ褒めてくれるじゃん！」と大喜びに。一方、佐藤は「ダンスで大切にしていること」を発表。スタジオはダンスにまつわる“あるある”話で盛り上がっていく。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、第3回のティザー映像が公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）