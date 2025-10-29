クマの出没が相次いでいます。

【画像】高校の近くを歩くクマ、突進で割れた窓ガラス

けさは山形市の東海大山形高校の近くで目撃されたほか、南陽市では、けさ小学校の玄関のガラスがクマに割られる被害がありました。

草むらの中を歩くクマ。次の瞬間、手すりをくぐりカメラに向かって進んできます。

こちらは、きょう午前８時すぎに、山形市で撮影された映像です。

きょう午前８時ごろ山形市蔵王成沢でクマ１頭が目撃されました。クマは体長およそ１メートルとみられ、現場は東海大山形高校から南に２００メートルほどの場所です。

近くには通学途中の高校生もいて、現場は一事騒然となりました。

この付近ではきのうからクマの目撃情報が相次いでいて、市や警察が警戒を続けています。

■クマがガラスに突進

また南陽市では、クマによる被害も出ています。

きょう午前５時１５分ごろ、南陽市の赤湯小学校付近でクマ１頭が目撃されました。

通報を受けて警察官が付近をパトロールしていたところ、赤湯小学校の職員用通用口のガラスが割られているのを発見しました。

学校に設置された防犯カメラには、午前５時すぎにクマがガラスに突進する様子が映っていたということです。

南陽市では、郡山の住宅街などできのうからクマの目撃情報が相次いでいます。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月２６日時点で１９０６件に上りました。統計をはじめた２００３年以降で最多の記録を更新し続けています。