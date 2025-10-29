渋野日向子は高橋彩華、菅楓華との組み合わせ メルセデス・ランキングトップ3も同組に
＜樋口久子 三菱電機レディス 事前情報◇29日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞今季も残り5試合。カウントダウンが始まっているなか、今週はレジェンド・樋口久子の名がついた大会が開催される。31日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
《写真》シャフト選びが独特！渋野日向子のクラブセッティング
これが日本4連戦の最後となる渋野日向子は、高橋彩華、菅楓華との組み合わせ。午前9時43分に1番からティオフする。渋野と同じく米ツアーで戦う西村優菜は稲垣那奈子、菅沼菜々と同組。堀琴音は桑木志帆、申ジエとのメジャー覇者のグルーピングになった。現在メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、2位の神谷そら、3位の河本結が最終組に集結。午前10時5分にスタートする。先週、今季4勝目を飾った佐久間にとっては2週連続Vもかかる。昨年覇者の岩井千怜は出場しない。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
《写真》シャフト選びが独特！渋野日向子のクラブセッティング
これが日本4連戦の最後となる渋野日向子は、高橋彩華、菅楓華との組み合わせ。午前9時43分に1番からティオフする。渋野と同じく米ツアーで戦う西村優菜は稲垣那奈子、菅沼菜々と同組。堀琴音は桑木志帆、申ジエとのメジャー覇者のグルーピングになった。現在メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、2位の神谷そら、3位の河本結が最終組に集結。午前10時5分にスタートする。先週、今季4勝目を飾った佐久間にとっては2週連続Vもかかる。昨年覇者の岩井千怜は出場しない。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉