米シニアツアーが来季日程を発表 会長はタイガー・ウッズにラブコールも「準備は数年前から整えている」
50歳以上のシニアが戦うPGAツアー・チャンピオンズ（米シニアツア0）が2026年のツアー日程を発表した。レギュラーシーズン25試合とプレーオフ3試合の全28大会が行われる。
【写真】タイガー・ウッズの彼女は元トランプ家のお方
1月22?24日、ハワイ州のハワイ島、フアラライGCで行われる「ミツビシ・エレクトリック選手権atフアラライ」で開幕し、レギュラーシーズンは10月16?18日の「SAS選手権」（米ノースカロライナ州）で終了。そこからプレーオフに突入し、最終戦は11月12?15日に、アリゾナ州フェニックスのフェニックスCCで行われる。新規大会は2試合で、7月31日?8月2日の「ポルトガル招待」をポルトガルのザ・エルスクラブ・ビラモーラで。10月2?4日は「レイバレー・クラシック」が米ペンシルバニア州で開催される。賞金総額は6900万ドル（約103億5000万円）で、米国18州のほか4カ国が舞台となる。メジャーは5大会。4月16?19日に「全米プロシニア選手権」をコンセッションGC（米フロリダ州）で開催。4月30?5月1日の「レジオンズ・トラディション」がゲイストンGC（米アラバマ州、7月2?5日の「全米シニアオープン選手権」がサイオトCC（米オハイオ州）で行われる。7月9?12日には「クーリグカンパニーズ選手権」をファイアーストーンCC9（米オハイオ州）を開催し、7月23?26日にスコットランドのグレンイーグルスで開かれる「ISPSハンダシニアオープン」がメジャー最終戦となる。PGAツアー・チャンピオンズの会長、ミラー・ブラッド氏は米ゴルフチャンネルに出演し、今年12月末で50歳を迎えるタイガー・ウッズ（米国）にラブコールを送った。「もしタイガーが出場すれば多くのファンが来場することが予想されるが、その準備は数年前から整えている。セキュリティーや駐車場、コースでの売店も十分な準備ができている」と万全の状態で迎え入れるつもりだ。ただ今月11日に自身7度目となる腰の手術を受けたタイガーは、復帰の時期については明言していない。（文・武川玲子＝米国在住）
