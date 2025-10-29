流行中「ドバイチョコレート」がラテになってタリーズに登場 揚げ麺入りチョコのザクザク食感が楽しめる
タリーズコーヒージャパンは、季節限定商品を11月5日より展開する。今年のホリデーシーズンは“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマに、心も身体も温まるドリンクや、季節を彩るスイーツ、自分自身や、大切な人に贈りたくなるグッズ・コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げるアイテムを多数用意。期間限定のテイクアウト用カップやコーヒー豆のパッケージには、ホリデーマーケットをイメージしたデザインを施し、季節感を演出している。
【写真】タリーズ冬の人気ドリンクをモチーフにした『アイリッシュコーヒーケーキ』
さらに同日より、タリーズ史上最大の「ベアフル」が、クリスマス仕様に変身する（一部店舗限定・期間限定）。全長約2メートルのベアフルが、赤いホリデーマーケットエプロンとサンタ帽を身に着けた「めっちゃでっかいサンタベアフル」として登場。ひと足早いクリスマス気分を楽しむことができる。
■ドリンク詳細
『タリーズドバイチョコレートラテ』（HOT／ICE）695円 ※Tallのみ
昨今世界で流行している新感覚のチョコレートである、ドバイチョコレートをイメージしたドリンク。チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいに、香ばしいピスタチオの風味、トッピングの揚げ麺入りチョコレートのザクザクとした食感を楽しめる。エスプレッソのコクもしっかりと感じられる、タリーズならではのドバイチョコレートドリンク。
『＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー』（HOT／ICE）695円 ※Tallのみ
まろやかな甘さに、ラムフレーバーの香りとホイップが溶け合う、心温まるロイヤルミルクティー。ひと口飲むと、レーズン果肉からあふれ出す芳醇な香りと甘酸っぱさが楽しめる。シナモンのスパイシーな風味がアクセントになった、冬にぴったりの味わい。
『ホリデーナッティーアメリカーノ』（HOT／ICE）
Short：520円／Tall：580円／Grande：640円
甘く香ばしいナッツ風味のホリデーシーズン限定アメリカーノ。ホイップとチョコパウダーでデザート風に。冬の訪れを感じるこの時季に、ほっとひと息つけるような味わい。
『ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）』
『タリーズドバイチョコレートラテ』または『＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー』を1杯購入につき＋770円で付けることができる。タリーズのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーンで、蓋を外すと、中に小物を入れることも。カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして活用できる。
※11月5日のみ、1人2点まで
■スイーツ詳細
『ストロベリーデニッシュ』370円
ほんのりカカオが香るデニッシュ生地に、ストロベリー風味のデコレーション。苺のつぶつぶ食感がアクセントになっており、コーヒーとの相性も抜群。
『ピスタチオドーナツ』370円
しっとりとした生地にピスタチオのナッティーな風味が広がる、ドバイチョコレートをイメージしたドーナツ。鮮やかなピスタチオカラーでカフェタイムを彩る。
『アイリッシュコーヒーケーキ』単品：530円／セット：900円〜
タリーズの冬の人気ドリンク『アイリッシュラテ』をモチーフにした季節限定ケーキ。焦がしカラメルのような風味とほんのりコーヒーが香るスポンジで仕上げた。
『【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト』単品：530円／セット：900円〜
北海道産かぼちゃを使用し、ビターなカラメルクリームと合わせたタルトケーキ。かぼちゃプリンのようなコク深い味わいが口いっぱいに広がる。
■ホリデーシーズン限定ブレンド
『タリーズホリデーロースト ミディアム200グラム』1650円
軽やかでバランスの良い味わいに、カラメルのような甘みが感じられる。ドーナツやクッキーなどの焼き菓子とのペアリングがおすすめ。
『タリーズホリデーロースト フルボディ200グラム』1650円
ダークチョコレートのようなしっかりとしたボディと程よいスモーキー感が特徴。チョコレートやコクのあるスイーツとの相性抜群。
『タリーズホリデーロースト アソートボックス』1720円（8P箱）
上記2つの味わいを楽しめるシングルサーブ。ホリデーマーケットをデザインしたキューブ型の箱入りで、ギフトにも。
上記商品をいずれか1袋（箱）購入につき、デザインカップやタリーズオリジナルキャラクターたちをデザインした限定ステッカー1セット（2枚入り）がもらえる。
※数量限定、なくなり次第終了
※全て税込価格
さらに同日より、タリーズ史上最大の「ベアフル」が、クリスマス仕様に変身する（一部店舗限定・期間限定）。全長約2メートルのベアフルが、赤いホリデーマーケットエプロンとサンタ帽を身に着けた「めっちゃでっかいサンタベアフル」として登場。ひと足早いクリスマス気分を楽しむことができる。
■ドリンク詳細
『タリーズドバイチョコレートラテ』（HOT／ICE）695円 ※Tallのみ
昨今世界で流行している新感覚のチョコレートである、ドバイチョコレートをイメージしたドリンク。チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいに、香ばしいピスタチオの風味、トッピングの揚げ麺入りチョコレートのザクザクとした食感を楽しめる。エスプレッソのコクもしっかりと感じられる、タリーズならではのドバイチョコレートドリンク。
『＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー』（HOT／ICE）695円 ※Tallのみ
まろやかな甘さに、ラムフレーバーの香りとホイップが溶け合う、心温まるロイヤルミルクティー。ひと口飲むと、レーズン果肉からあふれ出す芳醇な香りと甘酸っぱさが楽しめる。シナモンのスパイシーな風味がアクセントになった、冬にぴったりの味わい。
『ホリデーナッティーアメリカーノ』（HOT／ICE）
Short：520円／Tall：580円／Grande：640円
甘く香ばしいナッツ風味のホリデーシーズン限定アメリカーノ。ホイップとチョコパウダーでデザート風に。冬の訪れを感じるこの時季に、ほっとひと息つけるような味わい。
『ホイップミニカップキーチェーン（ホリデー）』
『タリーズドバイチョコレートラテ』または『＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー』を1杯購入につき＋770円で付けることができる。タリーズのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーンで、蓋を外すと、中に小物を入れることも。カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして活用できる。
※11月5日のみ、1人2点まで
■スイーツ詳細
『ストロベリーデニッシュ』370円
ほんのりカカオが香るデニッシュ生地に、ストロベリー風味のデコレーション。苺のつぶつぶ食感がアクセントになっており、コーヒーとの相性も抜群。
『ピスタチオドーナツ』370円
しっとりとした生地にピスタチオのナッティーな風味が広がる、ドバイチョコレートをイメージしたドーナツ。鮮やかなピスタチオカラーでカフェタイムを彩る。
『アイリッシュコーヒーケーキ』単品：530円／セット：900円〜
タリーズの冬の人気ドリンク『アイリッシュラテ』をモチーフにした季節限定ケーキ。焦がしカラメルのような風味とほんのりコーヒーが香るスポンジで仕上げた。
『【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト』単品：530円／セット：900円〜
北海道産かぼちゃを使用し、ビターなカラメルクリームと合わせたタルトケーキ。かぼちゃプリンのようなコク深い味わいが口いっぱいに広がる。
■ホリデーシーズン限定ブレンド
『タリーズホリデーロースト ミディアム200グラム』1650円
軽やかでバランスの良い味わいに、カラメルのような甘みが感じられる。ドーナツやクッキーなどの焼き菓子とのペアリングがおすすめ。
『タリーズホリデーロースト フルボディ200グラム』1650円
ダークチョコレートのようなしっかりとしたボディと程よいスモーキー感が特徴。チョコレートやコクのあるスイーツとの相性抜群。
『タリーズホリデーロースト アソートボックス』1720円（8P箱）
上記2つの味わいを楽しめるシングルサーブ。ホリデーマーケットをデザインしたキューブ型の箱入りで、ギフトにも。
上記商品をいずれか1袋（箱）購入につき、デザインカップやタリーズオリジナルキャラクターたちをデザインした限定ステッカー1セット（2枚入り）がもらえる。
※数量限定、なくなり次第終了
※全て税込価格