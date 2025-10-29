テレビ朝日政治部官邸キャップの千々岩森生氏が29日、同局の「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高市早苗首相とトランプ米大統領の相性について見解を示した。

高市氏は28日、27日に来日したトランプ氏との日米首脳会談に臨んだ。高市氏が防衛力や日米安保のさらなる強化を訴えたのに対し、トランプ氏は日本と合意した対米投資の着実な履行をあらためて取りつけた。

高市氏はトランプ氏をノーベル平和賞に推薦することを伝えたり、安倍晋三元首相のパターをトランプ氏に贈るなど、サービス満点の外交ぶりだった。その後はワーキングランチ、横須賀基地への訪問にも同行。強固な日米関係の構築をアピールした。

日米首脳会談の印象について聞かれた千々岩氏は「雰囲気で言うと、高市さんにずっとついていた人に取材をすると、やっぱり最初緊張してたみたいです。とにかく迎賓館でお迎えする時っていうのは非常に緊張していて、その後の首脳会談、ワーキングランチまでっていうのは本当に緊張して、ちょっとエスコートがぎこちなかったりみたいなところもありました。最初だからしょうがないと思いますけども、非常に緊張した」とコメント。「ただこの迎賓館の一連の行事が終わった後っていうのは本当にほっとした表情だったというので、この後横須賀で結構弾けてましたよね」とした。

羽鳥慎一アナウンサーも「いや、弾けてましたね。かなり弾けてましたね」と苦笑。千々岩氏は「あれは総合すると、おそらく本当に午前中は迎賓館で緊張しまくって、首脳会談、ワーキングランチ、それは本当に国益かけた大変な場面で、そこが終わって、ふっと息が抜けて、あの横須賀になったのかなと。たぶんあれは別に作ってやっていたわけじゃなくて、本当に高市さんが肩の荷が下りたではないけれども、ちょっと重荷が取れた中でのピュアな感じが出たのかなと思います」と見解。「ご本人もうまくやるべきことはできた、それから難しい問題は回避できた、そんな中で、この表情っていうことなんだと思います」と話した。

羽鳥アナは「凄いですね。あんなに何回も手挙げてるの、あんまり見ないですもんね」と指摘すると、千々岩氏は「あんまりじゃないです。こんな総理大臣は見たことないです」としつつも「こういうキャラがトランプさんも好きなんですよ。高市さんのああいう振る舞いっていうのもたぶん好きなんですよ」とした。