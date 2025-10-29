エヌエフＨＤ、今期最終を一転87％減益に下方修正

エヌエフホールディングス <6864> [東証Ｓ] が10月29日昼(11:40)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の4億8000万円→6000万円(前期は4億5000万円)に87.5％下方修正し、一転して86.7％減益見通しとなった。

同時に、4-9月期(上期)の連結最終損益も従来予想の1億5000万円の黒字→1億6000万円の赤字(前年同期は3億1000万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期中間期連結業績予想につきましては、売上高は納期遅れ等により前回発表を下回る見込みですが、営業利益、経常利益は、開発・営業面における付加価値の向上や調達・生産能力強靭化などの取組みが奏功し前回発表を上回る見通しです。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、「１．特別損失の計上」に記載のとおり特別損失を計上することから、前回発表予想を下回る見込みです。 通期連結業績予想は、売上高、営業利益、経常利益とも、前回発表予想通りの見込みです。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、中間期における特別損失計上により、通期においても前回発表予想を下回る見込みです。（注）当業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績はさまざまな要因によって予想値と異なる場合があります。

