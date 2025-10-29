◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）のワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝２敗となった。

「１番・投手」で先発した大谷翔平投手（３１）は、３回にゲレロに逆転２ランを浴びると、１―２の７回に無死二、三塁で降板。後続が失点したため６回３分の０で９３球を投げ、６安打４失点、６奪三振で敗戦投手になった。打っても２三振を喫するなど、３打数無安打１四球。７試合ぶりに安打が出なかった。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ勝ちでドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

１回表のマウンドに上がった大谷は安打と四球で２死一、二塁のピンチを迎えたが、カークを一飛。１回裏先頭の１打席目はフルカウントから四球を選んで、第３戦の５打席目から４申告敬遠を含めて６打席連続四球となり、１９２８年のゲーリッグ（ヤンキース）を抜いてワールドシリーズ新記録となり、２３年シーガー（レンジャーズ）のポストシーズン記録にも並んだ。さらに第２戦の最終打席（４打席目）から１１打席連続出塁となって、昨年マンシー（ドジャース）がマークしたポストシーズン記録にあと「１」と迫った。

ドジャースは２回１死一、三塁でＥ・ヘルナンデスの右犠飛で１点を先取。行きイオに乗りたいところだったが、３回に１死一塁で大谷がゲレロに逆転２ランを浴びて試合をひっくり返された。３〜５回の３イニングは両軍無得点。大谷は１点を追う３回先頭の２打席目で空振り三振を喫して１２打席ぶりに凡退した。５回１死の３打席目でも見逃し三振。すると１―２の７回に２者連続安打を浴びて無死二、三塁となったところでマウンドを降りたが、２番手左腕バンダ、３番手右腕トライネンが走者を返し、４点を失ってリードを５点に広げられた。

あす２９日（同３０日）の本拠地での第５戦はドジャースがスネル、ブルージェイズがイエサベージと、第１戦に先発した両投手がともに中４日でマウンドに上がる。この日で２勝２敗となったことで、決着は再びカナダ・トロントに戻る３１日（同１１月１日）の第６戦以降に決まることとなった。