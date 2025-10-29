女優の藤田朋子が「渡る世間は鬼ばかり」の“新作”に出演することを報告した。

「ＡＩ橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版」と題し、ＢＳ−ＴＢＳで１２月２０、２１日に午後３時から放送されることが２９日までに発表された。ＡＩを活用したプロジェクト第２弾となる。

藤田はインスタグラムで「と、言うわけで解禁になりました＃渡る世間は鬼ばかり 令和版 お待たせしました 待っていて下さった方が沢山いらっしゃるドラマであること 幸せです」とつづり、「＃脚本 はＡＩ橋田壽賀子 橋田壽賀子先生の遺作ではなく、ＡＩによる新作となります ただ石井ふく子先生がコメントを出されているように我らファミリーの血肉を通わせて愛のあるドラマにしたいと思っております」と意欲。

「と言うわけで先日の顔合わせ＆本読みの時の親子写真 私が ＃ヒルナンデス で千葉に行った時のチーバくんクッキーを差し入れしましてそれを手にパチリです」とつづり、子役から藤田の娘・日向子を演じてきた大谷玲凪（れな）との２ショットをアップした。大谷はメイクし、すっかり大人の美女に成長している。

大谷は同役を演じて人気者となった後、名門バレエ団に入団。２１年１２月に結婚発表し、今年８月には第１子出産を報告した。大谷も自身のＳＮＳで藤田との２ショットをアップし、「わー、ひなちゃんだ！」「ひなちゃん！！！キレイになられましたね」「ひなこちゃんすっかり大人になって」「ひなちゃんますます綺麗」などの声が寄せられていた。