『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年プライズ 『東リベ』コラボも実現 「マイキー」が「マーティ」の衣装
セガ フェイブは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年を記念した特別デザインのプライズを30日から全国のゲームセンターおよび各種オンラインクレーンサービスにて展開する。
【画像】「マイキー」は「マーティ」に 『BTTF』と『東リベ』コラボが実現
「マーティ」と「ドク」のかわいらしいマスコットや作中に登場する「ドク」の発明品をモチーフとした景品が多数登場。動物をモチーフにした「ANIMAL COORDY」シリーズをゲットできるのはセガプライズだけとなる。
さらに12月には、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年とTVアニメ『東京リベンジャーズ』放送5周年を記念したスペシャルコラボレーションプライズが登場。「武道」・「マイキー」・「ドラケン」の3人が『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の衣装を身にまとってマスコットで登場。そして「マイキー」が「マーティ」の衣装を着たフィギュアも展開。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』・TVアニメ『東京リベンジャーズ』どちらのファンも見逃せないアイテムとなる。
