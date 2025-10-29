◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6―2 ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ア・リーグ覇者ブルージェイズが28日（日本時間29日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第4戦でナ・リーグ王者ドジャースを6―2と撃破。2勝2敗のタイとし、決着をトロントで行われる第6戦（31日＝日本時間11月1日）以降に持ち越した。29日（同30日）の第5戦はブルージェイズがイエサベージ、ドジャースはスネルが先発する。

前夜の第3戦では、WS歴代2位6時間39分の死闘の末に延長18回サヨナラ負け。しかも右脇腹を痛めて途中交代した不動の1番スプリンガーが、この日スタメンを外れた。嫌な流れを断ち切ったのは、第3戦まで5安打をマークしながら全て単打だった主砲ゲレロだ。「2番・一塁」で先発し、3回1死一塁の第2打席でド軍先発・大谷翔平のスイーパーをとらえて左中間へ逆転2ラン。エンゼルス時代の大谷に8打数3安打1本塁打だった好相性を発揮し、自身WS初、今ポストシーズン（PS）7本目の一発で試合をひっくり返した。

7回には6番バーショの右前打、7番クレメントの二塁打で無死二、三塁として大谷を降板へ追い込むと、2番手バンダから8番A・ヒメネスの左前適時打で3点目。さらに内野ゴロの間に1点を追加し、3番手トライネンから3番ビシェット、4番バージャーが連続適時打を放ってこの回計4点を挙げた。

今季ガーディアンズから移籍してきた20年サイ・ヤング賞右腕の先発ビーバーは、大谷と3打席とも勝負して四球、空振り三振、見逃し三振と5回1/3を4安打1失点の好投。6回1死一、二塁のピンチは2番手左腕フルーハティが切り抜け、7回からの2イングは本来先発のバジットが無失点に封じた。9回にこのシリーズ3度目の登板となった4番手バーランドが1点を失ったものの、逃げ切った。