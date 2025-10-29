プロ野球選手の生き残りを懸けた「トライアウト」 FOD・フジONEで生配信・生中継
フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS・フジテレビONEでは、11月12日に行われる『エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜』を生配信・生中継する。
『エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜』
プロ野球の世界への生き残りを懸けた“最終テスト”で、今やプロ野球の注目行事となった「トライアウト」。誰もが憧れるプロ野球の世界に飛び込んだ男たちが、もう一度ユニフォームを着るために挑み、そこには、人生の岐路に立たされた男たちの人間ドラマがある。
狭き門であることを承知の上で挑戦し、ギリギリの状況から再契約を勝ち取る選手。社会人野球や独立リーグなど、別の道で野球を続けることを選ぶ選手。そして、野球人として区切りをつける選手も参加する。
放送・配信は、11月12日10時から。雨天順延の場合は、翌13日10時からを予定している。
『エイブル トライアウト2025〜挑め、その先へ〜』
プロ野球の世界への生き残りを懸けた“最終テスト”で、今やプロ野球の注目行事となった「トライアウト」。誰もが憧れるプロ野球の世界に飛び込んだ男たちが、もう一度ユニフォームを着るために挑み、そこには、人生の岐路に立たされた男たちの人間ドラマがある。
狭き門であることを承知の上で挑戦し、ギリギリの状況から再契約を勝ち取る選手。社会人野球や独立リーグなど、別の道で野球を続けることを選ぶ選手。そして、野球人として区切りをつける選手も参加する。
放送・配信は、11月12日10時から。雨天順延の場合は、翌13日10時からを予定している。