草なぎ剛カンテレ主演10作目『終幕のロンド』につながった『僕の生きる道』、「いい人」イメージをどう塗り替えたのか
●名優へのきっかけになった作品
今秋は『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(フジテレビ系)、『ザ・ロイヤルファミリー』(TBS系)、『ちょっとだけエスパー』(テレビ朝日系)など豪華キャストの話題作がそろうが、注目の主演俳優として忘れてはいけないのが『終幕のロンドーもう二度と、会えないあなたにー』(カンテレ・フジ系)の草なぎ剛。
今作では、妻を亡くして一人で息子を育てながら、遺品整理人として遺族に寄り添う姿が感動を誘っている。
特筆すべきは主演・草なぎ剛とカンテレのタッグが10作目であること(単発ドラマ1作含む）。97年の連ドラ初主演作『いいひと。』から、00年代の『僕シリーズ』三部作、10年代から20年代の『戦争シリーズ』三部作、2025年の今作など、30年弱にわたって関係性を継続してきたことにあらためて驚かされる。
なかでも、草なぎが数々の演出家や脚本家から絶賛を受ける名優となったきっかけといえば、03年の『僕の生きる道』で間違いないだろう。どんな作品で、草なぎにとってどんなきっかけとなったのか。ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『僕の生きる道』制作 関西テレビ／共同テレビ
○回を追うごとにやせる壮絶な役作り
草なぎは97年に『いいひと。』で主演を務めることになったとき、「最初で最後」と自虐気味に語っていたが、当時は本気で「そうかもしれない」と感じる視聴者が少なくなかった。強烈なカリスマ性を放つSMAPの中で、草なぎのイメージはいい人。「このドラマ以上に合う役柄はない」と思われ、その後もイメージは変わらず普通のいい人を演じることが多かった。
しかし、『僕の生きる道』で演じた中村秀雄は決して普通のいい人ではなかった。陽輪学園の生物教師である秀雄は、淡々と授業をこなす無気力なタイプで、生徒の悪態も見て見ぬフリ。当然ながら生徒からも同僚からも慕われておらず、序盤の秀雄は主人公とは思えないほど魅力のない人間だった。
しかし、秀雄はある日、余命1年の宣告を受けたことで状況が一変する。葛藤や臨死体験などを経て「いかに1年を生き抜くか」を考え、悔いのないように生きることを決意。これまで生きてきた28年間を上回る充実した余命1年を過ごすべく歩きはじめていく。
今なお鮮明に思い起こされるのは草なぎの壮絶な役作り。回を追うごとに痩せ細りながら、その眼差しには生気が宿り、生徒たちを力強く導いていく主人公の姿が視聴者を引きつけた。草なぎは自ら壮絶な減量に挑み、チーフ演出の星護らを驚かせたことは業界内で有名な話だ。
それまでダメ男だった秀雄が生徒たちを導き、夢だった合唱も、最愛の人との関係も深めていく物語に無理がなかったのは、草なぎの醸し出すオーラがすさまじかったからだろう。言葉では説明できないレベルの迫力を感じさせられるため、未見の人にはおすすめしておきたい。
ともあれ、当作がそれまで「普通のいい人」の役が多かった草なぎの演技力が業界中に認められるきっかけとなったのは確かだ。
●俳優・草なぎ剛を知り尽くした演出家
そんな草なぎの魅力を引き出したのは、主に脚本家の橋部敦子と、演出家の星護、佐藤祐市、三宅喜重。プロデューサーの重松圭一を含めたスタッフの丁寧な仕事ぶりが光っていた。
橋部敦子の脚本は、感情の動きを繊細に表現しながら、生と死をストレートに問いかけ、それでいて希望を感じさせる仕上がり。特に「未来がなくても今がある」と覚醒したかのように秀雄が変わっていく描写は圧巻だった。さらに、秀雄の余命1年と生徒の受験までの1年をリンクさせたプロットも絶妙。生徒たちに「読まなかった本」のエピソードを語るなどの名シーンも多かった。
いわゆる“難病モノ”と言われる作品は多いが、当作のように「誰にでも起こりうる病気をベースにこれほど生と死を考えさせながら、重さを感じさせずに最後まで見続けられる」ドラマは少ない。橋部は『僕と彼女と彼女の生きる道』『僕の歩く道』を含む、『僕シリーズ』三部作をすべて手がけたこともあって、俳優・草なぎ剛を覚醒・確立させた重要人物の1人と言っていいだろう。
演出の3人も、穏やかなトーンの映像で「重すぎる」という離脱者を生まなかった立役者。草なぎ演じる秀雄の壮絶な姿を終始やわらかく、時にファンタジックな映像美を交えることで、死に向かっていく物語でありながら人生賛歌のようなムードを作っていた。
ちなみに三宅は、草なぎのカンテレ主演10作すべてで演出、演出助手、プロデューサーとして制作に携わっている。最も俳優・草なぎ剛を知り尽くしたクリエイターであり、今後もこの関係性は続いていくのだろう。
ネタバレを避けるが、最後まで見た人は焼き鳥の砂肝を食べたくなっているのではないか。そんなクスッと笑わせる、ほどよいユーモアも当作の魅力となっていた。
○終了後にも生と死を考える番組を放送
そんな主演・草なぎやスタッフたちの奮闘に呼応すべく、助演たちも熱演を見せた。
当時、「かわいい女優」のトップ級だった矢田亜希子も「当作の秋本みどり役で演技の評価が変わった」と言っていいのではないか。それまで軽蔑していた秀雄に惹かれはじめ、彼に向き合い寄り添っていく芯の強い女性を演じたことで、役柄の幅が広がった感がある。特に父で学園理事長の秋本隆行(大杉漣)に結婚を反対された際の「死ぬとわかっているのは彼だけじゃない。世の中の男全員よ!」は当作を代表する名ゼリフだった。
秀雄の主治医・金田勉三(小日向文世)も視聴者を引きつけた一人。秀雄に「今君は生きている」と気づきをうながし、「僕には君の人生を支える義務がある」と宣言したほか、みどりとの関係に悩むと「君は病気を知ってどう変わった? 君の人生はどう動き出した?」と導くなど、包み込むような理想の医師そのものだった。
その他では、同僚教師の久保勝(谷原章介)と太田麗子(森下愛子)、教頭の古田進助(浅野和之)と理事長の秋本隆行。さらに生徒役の綾瀬はるか、市原隼人、内博貴、浅見れいなも、みずみずしい演技を見せた。なかでもメインの生徒を演じた綾瀬の存在感は大きく、「最初の代表作」と言っていいのではないか。
『僕の生きる道』の影響力は関連番組の多彩さにも表れていた。
まずドラマの放送期間中にラジオドラマ『もう一つの僕の生きる道』(ニッポン放送)を放送。本編に関連させたアナザーストーリーとして話題を集めた。
さらに放送終了後の約4か月後に『SMAP×SMAP特別編 僕とあなたの生きる道〜one day』、7か月後に『ドキュメンタリー「僕の生きる道」をたどって』を放送。当作をきっかけに生と死を考えるムーブメントがあったことがわかるのではないか。ちなみに番組ホームページへのコメントを集めた書籍『もうひとつの僕の生きる道 〜BBSに寄せられた感動のメール集〜』も出版された。
今秋の『終幕のロンド』も生と死について考えさせられる作品であり、『僕の生きる道』をオーバーラップさせて見ている視聴者もいるのだろう。草なぎとカンテレが絆を育んでいく上でターニングポイントになった作品であり、主題歌のSMAP「世界に一つだけの花」も合わせて、令和に語り継がれていくべきものであることに疑いの余地はない。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
