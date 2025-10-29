＜29日（水）の天気＞

冬型の気圧配置がゆるみ、日本付近は高気圧に覆われています。午前中から広い範囲で日差しが届き、北海道の雪も昼過ぎにはやむところが多いでしょう。各地で冷たい北風も弱まっていますが、寒気が残りヒンヤリとしています。午後も晩秋〜初冬の装いがよさそうです。空気が乾燥しますので、肌や喉の保湿ケアが必要です。一方、高気圧の縁にあたる伊豆諸島では、大雨や強風・高波に気をつけてください。

＜予想最高気温（前日差）＞

日差しのわりに気温が上がらず、11月並みのところが多いでしょう。関東は前日より大幅に低くなる見込みです。

札幌 10℃（＋3）

仙台 15℃（±0）

新潟 16℃（±0）

東京 18℃（-3）

名古屋 20℃（＋1）

大阪 20℃（＋1）

鳥取 19℃（＋1）

高知 23℃（＋2）

福岡 20℃（＋2）

＜週間予報＞

■西日本

30日（木）も晴れ、暖かく過ごしやすいでしょう。31日（金）は太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。11月1日（土）は次第に回復して、2日（日）と3日（月・祝）は行楽日和になりそうです。

■北日本・東日本30日（木）は北海道も含めて広く晴れるでしょう。放射冷却が効いて、引き続き朝の冷え込みが強まりそうです。31日（金）の夜以降は、雨や風が強まって荒れた天気になる見込みです。関東や東海では2日（日）には日差しが戻りますが、北日本や北陸では冷たい雨が降るでしょう。