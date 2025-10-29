川崎市教育委員会は２８日、市立中原中学校の４０歳代の男性教諭が、前任校分を含む生徒計４０６人、延べ１７７０件以上の個人情報が入ったＵＳＢメモリーなどを紛失したと発表した。

市教委によると、教諭は今月１０日、自宅で業務を行おうと、ハードディスクやＵＳＢメモリー、学習用タブレット端末、書類をリュックサックに入れて持ち出した。同日夜、ＪＲ南武線武蔵新城駅近くの飲食店２軒で約５時間、同僚と飲酒。１１日未明、徒歩で帰宅中に路上で眠り、約１時間後に警察官に起こされた際、リュックごとなくなっていた。

紛失したのは、２０２４〜２５年度の中原中と、２１〜２３年度の市立日吉中の生徒の個人情報で、一部の生徒の名前や住所、学習状況の評価やテストの解答用紙などが記録・保存されていた。

市の基準では、個人情報などを校外に持ち出すのは原則禁止で、持ち出しには管理職の許可が必要だが、許可を得ないまま日常的に持ち出していたとみられる。

中原中は２４日に保護者会を開いて説明し、謝罪した。日吉中の生徒らには謝罪の文書を送付したという。