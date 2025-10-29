イラスト制作や写真編集、動画制作などのクリエイティブ作業効率化を支援する左手デバイス「TourBox Lite」のBluetooth版に、新たな彩りを添える3色が登場する。「オアシスシリーズ」と名付けられた新色は、「アクアグリーン」「サニーイエロー」「ミスティピンク」の3色展開。TourBox Tech Inc.は2025年10月24日より公式サイトにて予約受付を開始し、早期予約特典として10%オフの特別価格や1年間のCLIP STUDIO PAINTライセンスなど、複数の特典を用意した。

製品概要 製品名：TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ

新カラー：アクアグリーン、サニーイエロー、ミスティピンク

通常価格：14,976円（税込）

予約価格：13,478円（税込）

予約期間：2025年10月24日（金）～11月15日（土）

製品ページ：※リンクが削除されました。

創造力を彩る3つの新色「オアシスシリーズ」

「TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ」として登場する新色は、それぞれが独自の世界観を持っている。

アクアグリーンは爽やかな水辺を思わせる透明感のある色合いで、クールで落ち着いた雰囲気を演出。長時間のクリエイティブ作業でも目に優しく、集中力を持続させるのに役立ちそうだ。

サニーイエローは陽光のように明るく元気を与える鮮やかな色合い。デスク環境に置くだけで気分が明るくなり、創造性を刺激してくれそうな印象的なカラーだ。

ミスティピンクは、ふんわり柔らかく幻想的なピンク色。温かみのある色合いが、長時間のクリエイティブ作業に癒しを与えてくれる。

これらのカラーラインナップにより、単なる機能性だけでなく、個性やワークスペースの雰囲気に合わせた選択が可能になった。

早期購入者にはお得な予約特典も

「TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ」の予約期間中（2025年10月24日～11月15日）に購入すると、さまざまな特典が受けられるという。

最大の特典は、通常価格14,976円から10%オフの13,478円で購入できることだろう。また、デジタルイラストの定番ソフト「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」の1年間ライセンスが同梱される点も魅力だ。TourBoxとの組み合わせで、イラスト制作の効率と品質を高めることができる。

保証期間も通常の12ヶ月から15ヶ月に延長され、さらに期間中に製品不具合が確認された場合は、修理ではなく新品交換となるそうだ。

さらに、購入後にSNSでシェアした購入者の中から抽選で2名に購入金額の全額返金というキャンペーンも実施されるようなので見逃せない。

クリエイティブワークを効率化する「TourBox Lite」とは

「TourBox Lite」は、TourBoxシリーズの軽量版モデルとして、写真編集、イラスト作成、動画編集など、様々なクリエイティブ作業の効率化を支援する左手デバイスだ。片手でダイヤルやボタンを操作することで、複雑なショートカットやツール切り替えを直感的に行える。

WindowsとmacOSの両方に対応しており、Photoshop、Illustrator、Lightroom、Premiere Pro、After Effects、CLIP STUDIO PAINTなど、主要なクリエイティブソフトウェアでの使用に適している。

全てのボタンとダイヤルは、ユーザーの好みや使用するソフトウェアに合わせてカスタマイズ可能。これにより、個人の作業スタイルに合わせた最適な操作環境を構築できる。

今回紹介されているのは、USBケーブル接続に加えてBluetooth接続にも対応したモデル。ワイヤレスでの使用により、デスク周りをすっきりさせることができる上、モバイル環境でも柔軟に使用可能だ。

ブラックモデルも同時に10%オフで販売中

新しいオアシスシリーズの予約期間中、オリジナルカラーのブラックバージョンも同じく10%オフで購入できる。新色が気になるものの、即座に使用したい場合は、ブラックモデルがおすすめだ。こちらは購入後の2営業日以内に発送されるため、待ち時間なく使用を開始できる。

クリエイターのツールに新たな彩りを

「TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ」は、機能性だけでなく、見た目の美しさや個性も重視するクリエイターにとって魅力的な選択肢となりそうだ。10%オフの特別価格や豪華な特典が用意された予約期間は11月15日まで。興味のある方は早めのチェックをおすすめする。

出典・関連リンク TourBox Tech Inc. プレスリリース TourBox 公式ホームページ

○ギャラリー

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。