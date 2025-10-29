◇MLBワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ 6-2 ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがワールドシリーズ第4戦に敗れ、ブルージェイズと2勝2敗のタイとなりました。ワールドシリーズでは4勝したチームが優勝となります。

前日は延長18回にもつれる6時間半超えの大熱戦を見せていた両者。フレディ・フリーマン選手がサヨナラHRを放ち、ドジャースが勝利していました。この試合にフル出場していた大谷翔平選手は、翌日となるこの日「1番・投手兼DH」の投打二刀流で先発出場。自身初となるワールドシリーズのマウンドに上がりました。

初回からピンチを背負うも要所を抑えた力投を見せた大谷選手。ドジャース打線も2回に1アウト1、3塁の好機をつかみ、キケ・ヘルナンデス選手の犠牲フライで1点を先制しました。

しかし大谷選手は直後の3回に痛恨の一発を被弾。ここまで好相性を見せられていたウラジーミル・ゲレロJr.選手に高めのスライダーをとらえられ、左中間方向への逆転2ランとされました。その後は3者連続三振を奪うなど落ち着いた投球を続けていた大谷選手でしたが、7回には無死2、3塁のピンチを招き降板。2番手アンソニー・バンダ投手がタイムリーなどで2人のランナーを返したことで、大谷選手に4失点目が記録されました。さらにこの回、バンダ投手が失点を重ねたことで、ドジャースはさらに2失点。5点ビハインドとされました。

ドジャース打線は9回、連打で好機をつかみゴロの間に1点を返します。それでもこのまま反撃及ばずゲームセット。打者・大谷選手も3打数無安打1四球という結果でした。