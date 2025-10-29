巨人・阿部慎之助監督

写真拡大

プロ野球・巨人は29日、来季のコーチングスタッフの配置について発表しました。

前日には桑田真澄ニ軍監督の退団が発表。今回は二軍監督とファームバッテリーコーチ1名を除くスタッフ配置が発表されました。未定の二軍監督とファームバッテリーコーチに関しては、決まり次第発表となります。

巨人は来季、一軍から三軍のいずれもヘッドコーチ、総合コーチを置かないことを発表。各軍ともにオフェンス(打撃と攻撃の戦略・戦術)、ディフェンス(守備と走塁)、バッテリー(投手と捕手)の3分野を設定し、それぞれを統括するコーチを配置するという体制に刷新することを明かしました。

それぞれの分野では、一〜三軍のコーチ陣が一体となって定期的に会議等を実施。情報共有などを行って、1年を通じての指導・育成方針を統一し、各分野の技量・能力の向上や育成の進捗状況などを一元的に集約することが狙いとされています。これによって、勝てるチームをつくるため総合的なチームの強化を目指すことが明かされました。

スタッフ配置は以下の通りです。

【一軍】
阿部慎之助　監督
橋上秀樹　オフェンスチーフコーチ
ゼラス・ウィーラー　打撃コーチ
川相昌弘　ディフェンスチーフコーチ
吉川大幾　内野守備兼走塁コーチ
亀井善行　外野守備兼走塁コーチ
村田善則　バッテリーチーフコーチ
實松一成　バッテリーコーチ
杉内俊哉　投手チーフコーチ
内海哲也　投手コーチ

【二軍】
金城龍彦　オフェンスコーチ
大田泰示　打撃コーチ　★新任
脇谷亮太　ディフェンスコーチ(内野守備兼走塁)
鈴木尚広　外野守備走塁コーチ
山口鉄也　投手チーフコーチ
大竹寛　投手コーチ

【軍未定】
市川友也　バッテリーコーチ

【三軍】
会田有志　監督　★復帰
橋本到　オフェンスコーチ
若林晃弘　ディフェンスコーチ(内野守備兼走塁)　★新任
立岡宗一郎　外野守備兼走塁コーチ
野上亮磨　投手チーフコーチ
西村健太朗　投手コーチ　★新任

【巡回】
矢野謙次　巡回打撃コーチ
久保康生　巡回投手コーチ