【「魔女とくゅらす」1巻】 10月29日発売 価格：880円

ヒーローズは柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」1巻を10月29日に発売した。価格は880円。

本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている堕落的日常コメディ。1巻では「魔女狩り」によって引き裂かれた魔女の師弟、シエンとタマが再会する。しかし、シエンは煙草を燻らす“ダウナー魔女”になっていて――。

1巻の発売を記念して、書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店にて発売記念フェアを実施。色紙の展示や柴田康平氏直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードを配布する。

また、応援書店にて購入者限定特典も配布される。

【フェア情報】【「魔女とくゅらす」1巻 あらすじ】

ダウナー魔女と暮らす、堕落的日常コメディ

遥か昔、街で薬屋を営んでいた魔女シエンとその見習いタマ。二人は突然、「魔女狩り」によって引き裂かれてしまう――。

それから数百年もの間、タマは師匠を探し続け、ついに現代の日本で再会を果たす。だが、そこにいたのは窓辺で煙草を燻らす“ダウナーな魔女”だった…⁉

(C)柴田康平 / ヒーローズ