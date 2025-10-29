四国化ＨＤ、今期経常を6％上方修正

四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ] が10月29日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の85.1億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の98億円→104億円(前期は107億円)に6.1％上方修正し、減益率が9.1％減→3.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の45.9億円→51.9億円(前年同期は48.4億円)に13.1％増額し、一転して7.3％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比69.7％増の33億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.3％→16.5％に上昇した。



株探ニュース

