お家のワンちゃん、お風呂は好きですか？


【写真を見る】こんな絶望顔、見たことある…？笑「お風呂に入れられる…！」と悟ったワンコ

"好き"と"苦手"が分かれる愛犬のお風呂。

みなさんのお家のワンちゃんはどうですか？

そんな中、「お風呂に入れられる」と気づいた瞬間に、「絶望の表情」を浮かべる犬の姿がSNSで話題になっています。

いったい、どんな表情だったのでしょうか。

■お風呂が苦手なトイプードルのちろるちゃん

「これは お風呂に入れられると気づいた犬の絶望の顔」というコメントとともにXに投稿されたのは、トイプードルのちろるちゃんの写真。

そこには、洗面台の隅っこで絶望感漂うちろるちゃんの姿が写っていました。

絶望顔のわんこ▶お風呂に入れられる…！と気づいてしまった表情（⇒次へ）


投稿主は、ちろるちゃん・しえるちゃんと暮らすごつもりプードル（@__mohu_c）さん。

ふわっふわでちょっとおじさん顔なちろるちゃんは、普段からInstagramやXでの人気者。

飼い主さんが呼ぶ「ごつもり」「親方」などの愛称でも親しまれています。

今回の投稿には、「本当に絶望している」「世界の終わりって顔してる」「かわいいおじさん」といったコメントが寄せられ、7.9万のいいねを集めました。

洗面台のお湯の気配を感じて、悟ったようなちろるちゃんの表情にクスッとしてしまいます。

かわいすぎるおじさん顔のわんこ▶不服そうなちろるちゃん（⇒次へ）


さぞかしお風呂は苦手なんだろうと思ったのですが、飼い主さんによると、

「シャワーは好きか嫌いかと言うと嫌いだと思いますが、気持ちよさそうにしてますね。たまに寝てたりするので。我慢してお利口に入ってくれます」

とのことでした。

気持ちよさそうな表情も見てみたいですね！

■投稿主さんにインタビュー！

今回の投稿について、投稿主さんにくわしくお話をお伺いしました。

――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？

「皆様から様々なご感想いただきました。家族はいつもの事なので笑っていました」

――こちらの表情を見た時のお気持ちは？

「『あ、これは完全に病んでいる』『嫌なんだろうな』『ごめんね』という気持ちです。笑」

――様々な表情と愛らしい姿でフォロワーを魅了するちろるちゃんとしえるちゃんですが、飼い主様から見て思わず笑ってしまったようなお姿はありますか？

「いつも面白いので毎日笑顔をくれます。やはり、"虚無顔"と"嫌そうなお顔"がクセになりますね」

別ポストでは、同居犬のしえるちゃんがシャンプーを拒否する姿もありましたが、しえるちゃんは呼んだら来てくれるそうです。

そんな2匹が揃った後ろ姿もアップされていました。まんまるでもっふもふの姿がたまりません…！

もっふもふの後ろ姿▶しえるちゃんとちろるちゃん（⇒次へ）


■唯一無二のカットが魅力的な2匹

ちろるちゃんとしえるちゃんは、個性あふれるカットでも人気を集めています。

ちろるちゃんは、子犬の頃からさまざまなカットに挑戦したけれど、まったく似合わなかったそう。

そこで、飼い主さん自らトリミングの学校に行き、ちろるちゃんの魅力を引き出すカットに挑戦！

試行錯誤の結果、顎ひげをあえて伸ばしたことで全身もふもふの個性あふれる姿に。

個性あふれるトリミング▶おはぎのようなちろるちゃん（⇒次へ）


しえるちゃんは、太ったお腹をカバーしつつ個性を出すために、被らないデザインを想像しながらカットしているそうです。

顔は大きく、体は丸く、耳はバリカンで仕上げ、胴が短く見えるよう工夫して、しえるちゃんに似合うスタイルに！

まあるいフォルムがかわいすぎる♪▶シャンプー中のちろるちゃん（⇒次へ）


飼い主さんのたっぷりの愛情を感じますね。

■マイペースで気ままな2匹

もふもふ姿がそっくりな2匹ですが、血の繋がりはなく、ちろるちゃんが以前通っていたトリミングサロン兼ブリーダーさんのところで、しえるちゃんと出会ったのがきっかけでお迎えをしたそうです。

ちろるちゃんは基本的にひとりが好きで、しえるちゃんは甘えるのが好きとのこと。

Xの投稿では、それぞれのペースで日向ぼっこしている様子もアップされていました。

表情も似てきたちろるちゃんとしえるちゃん▶（次画像からは自分が「かわいい」と知っているアイドル犬「クーさん」との暮らしを描いた『うちのトイプーがアイドルすぎる。』が読めます）


ちろるちゃん・しえるちゃんのかわいくてちょっとおじさんっぽい姿を見ているだけで、ほっこりと癒されます。そんな2匹の日常は、ごつもりプードル（@__mohu_c）さんのXから見ることができます。ぜひ覗いてみてくださいね♪

文＝早川みどり