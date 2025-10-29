１０月２８日（火）の夜、神戸新開地にある落語の常設小屋「喜楽館」で落語会が開かれた。

この落語会、ＡＢＣラジオで毎週水曜深夜０時から放送されている「鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。」（出演：笑福亭鉄瓶、桂佐ん吉）の関連イベント。番組スタートから１年を記念して二人の本業「落語」と番組名物「落語家の妬みと嫉み」を聞いてもらう２時間半でした。

神戸新開地・喜楽館２１２席すべてが番組リスナーで埋めつくされる中、落語からスタート。鉄瓶・佐ん吉が２席ずつ披露し、番組ならではのワードを交えながら会場は大盛り上がり！そして１０分の休憩を挟んで６０分の悪口大会？！

番組のコンセプトである「我慢せずに喋ってしまえ！」をいいことに、二人の不平不満は止まりません！このトークには番組プロデューサーと構成作家も参戦し、鉄瓶・佐ん吉の二人に薪をくべていました。（笑）

配信なし、口外なしの落語＆トークショー。第２回は落語を減らしトーク中心のイベント開催を企んでいるそうです。リスナーを巻き込んでのクセになるライブ！そしてプロデューサーがもくろむメディアの真ん中に立つ落語家を育成し、華を咲かせることが出来るのか？今後の展開に目が離せない要注目の番組。今後のイベント開催にもご期待いただきたい。

