

JR東日本が、中央線快速グリーン車の車内でプロの演奏家による生演奏イベントを、2025年11月1日（土）から11月30日（日）までの土休日限定（計12日間）で実施します。いつもの通勤・移動時間を「動く特等席」へと変えるこの企画は、「芸術の秋」に合わせて移動空間で優雅なひとときと価値のある移動空間を提供する試みです。臨場感あふれる音楽の旅をお楽しみください。

いつもの通勤・移動が「動く特等席」に！中央線が奏でる芸術の秋

JR東日本は、利用者にとって価値のある移動空間を提供し、移動そのものを楽しんでもらう場の提供を目指しています。その一環として、「芸術の秋」に合わせて、中央線快速グリーン車の車内で楽器の生演奏イベントが実施されることになりました。

期間は2025年11月1日(土)〜11月30日(日)までの、土休日（祝日も含む）の、計12日間での実施です。

ガタンゴトン＋(フルートの音色)＝！？演奏列車はこの時間・この区間を狙え！

生演奏が実施されるのは、特定の列車・区間です。

対象列車と区間

対象となるのは以下の2本です。

・豊田駅13:41発 ⇒ 東京駅14:40着の快速・東京行のうち「立川駅〜新宿駅間」

・東京駅14:42発 ⇒ 豊田駅15:42着の快速・豊田行のうち「新宿駅〜立川駅間」

演奏場所は、中央線快速グリーン車の5号車・1階となります。

演奏者の位置（イメージ）

プロの生演奏、聴くのに必要な「切符」と注意点

この生演奏を楽しむには、「普通列車グリーン券」を購入し、グリーン車5号車・1階を利用する必要があります。

演奏は、合同会社 Vivace（Life on Music）が派遣するプロの演奏者によって行われます。演奏者は5号車・1階の一部座席を使用して演奏するため、鑑賞する際は空いている席を利用する形となります。

合同会社Vivaceが派遣する、プロの演奏者（イメージ）

なお、イベントに対する事前の予約は行っておらず、車内は自由席です。満席の場合は鑑賞できない場合もあるとのことです。

今日はフルート？明日はサックス？日替わり楽器ラインナップ

演奏される楽器は日によって異なります。フルートとギターの組み合わせや、クラリネットとマンドリン、ヴァイオリンとギター、サックス（単独）、フルートとハープなど、多彩な組み合わせが予定されています。もちろんプロの方による生演奏！

演奏する楽器（イメージ）

JR東日本は注意事項として、演奏をお聴きになる方は5号車1階を利用してほしいとしつつ、5号車は1階以外でも演奏の音が聞こえる場合があるとしています。もし演奏を聴かずに静かに過ごしたい場合は、4号車の利用が推奨されています。

「中央線快速グリーン車 生演奏イベント」概要

JR東日本の中央線快速グリーン車での生演奏イベントは、11月中の土休日限定で実施されます。グリーン券を購入するだけで、いつもの移動時間が、プロの生演奏による特別なひとときに変わりそうです。芸術の秋、中央線のグリーン車で少し優雅な音楽の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本、合同会社Vivace）

