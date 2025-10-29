【「愛しすぎる新妻」1巻】 10月29日発売 価格：880円

【拡大画像へ】

ヒーローズは御雲推氏によるマンガ「愛しすぎる新妻」1巻を10月29日に発売した。価格は880円。

本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている夫婦ラブコメディ。職場では冷たい経理課長・みいこは、家に帰ると甘々デレデレな妻に変身。しかも愛情表現は加速する一方で……。

1巻の発売を記念して、「コミプレ-Comiplex-」にて本作の1話から5話の無料公開が11月9日まで実施されているほか、応援書店にて購入者限定特典も配布される。

【フェア情報】【「愛しすぎる新妻」1巻 あらすじ】

愛情100%の甘々な妻とのラブラブ結婚生活♡

職場では冷徹で完璧主義な、バリキャリ経理課長・みいこ。だが、家に帰れば、甘々デレデレな妻に大変身--!?そのギャップを知っているのは、夫・井伊 直哉だけ！しかも、結婚してからも愛情表現は加速する一方で…!?

365日、全力で愛される夫婦ラブコメディ、始まります！

(C)御雲推 / ヒーローズ