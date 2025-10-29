

「四国征伐」における秀長の活躍を振り返ります（写真：Josiah／PIXTA）

年明けから放送が始まるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で注目を集めている羽柴秀長は、天下統一を目指した兄・秀吉を八面六臂の活躍で補佐し、一時は秀吉の後継者と目されるほどの存在だったといいます。

本稿では、そんな秀長に対する秀吉からの信頼が、いかに厚かったかがうかがえる「四国征伐」のエピソードについて、駿河台大学法学部教授・黒田基樹氏監修の『秀長と秀吉 天下を取った豊臣兄弟と野望に生きた戦国武将たち』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

根来寺と雑賀衆の討伐

天正13年（1585）3月10日、秀吉は権大納言から内大臣に昇進し、天皇の御所に初めて参内している。

その後、秀吉は、小牧・長久手の戦いで信雄に味方した、紀伊の根来寺や雑賀衆、四国の長宗我部元親、越中の佐々成政、そして三河・遠江・駿河・甲斐・信濃の五ヶ国を領国とする徳川家康といった勢力の鎮圧を進めていく。

まず行われたのが、紀伊根来寺や雑賀衆の討伐だった。天正13年3月20日、秀吉は羽柴秀次を大将とする先陣を遣わし、翌21日には自らも出陣して紀州征伐を開始した。この出陣には秀長も従軍し「副将」を務めたとされる。

秀吉は同日のうちに根来寺方への攻撃を開始し、2日後の23日に放火、さらに翌24日には雑賀衆が籠もる紀伊太田城を攻撃した。その一方で、秀吉は仙石秀久、中村一氏、小西行長らの直臣を紀伊南部に進攻させ、秀吉に抵抗する畠山貞政の拠点・鳥屋城や湯川直春の湯川館を攻略している。

さらに秀吉は、同年4月16日に高野山を服属させ、22日には太田城を水攻めで攻略して紀伊を平定。これにより秀吉は、紀伊・和泉のほぼ全域を攻略した。

この和泉・紀伊平定をうけて、秀長は秀吉から紀伊・和泉二ヶ国を領国として与えられている。それまで領国であった播磨三郡・但馬からの転封という形であったが、これにより石高はほぼ倍増した。

ただし、このときも播磨同様に、紀伊・和泉すべてを所領としたわけではなく、両国内にある秀吉直臣たちの所領以外についてのみ、支配権を認められていたようだ。

秀長が総大将を務めた四国征伐

紀州征伐に続いて、秀吉は四国の長宗我部元親の征伐に乗り出す。なお、この四国征伐は当初、秀吉の出陣が予定されていたが、病を患ったことで秀長が総大将を務めることになった。

ちなみに、四国征伐に先んじて長宗我部元親は、秀吉に対して、阿波・讃岐両国を差し出し、土佐・伊予二ヶ国の安堵を求めるという条件で和議を願い出ていた。

しかし、秀吉は毛利一族の小早川隆景に伊予一国を与える約束をしていたため、元親には土佐一国しか領有を認めないとし、四国征伐はそれに従わせるための出兵だった。

天正13年6月16日、秀長は四国攻めの先陣として和歌山城を出陣した。

なお、羽柴軍の陣容は、秀長を大将にした軍勢が和泉から淡路洲本（洲本市）に進軍し、羽柴秀次を大将にした軍勢が播磨明石（明石市）から淡路岩屋（淡路市）に進軍、宇喜多秀家と蜂須賀正勝、黒田孝高らの軍勢が備前から讃岐に進軍し、毛利家の軍勢が安芸から伊予に進軍するという大規模なものだった。

秀長は淡路福良（ふくら／南あわじ市）で秀次軍と合流して阿波の土佐泊（とさどまり）に上陸し、そこで宇喜多軍と合流した。そして秀長・秀次軍はすぐに木津城を攻撃し、7月5日に同城を攻略した。

なお、病気から快復した秀吉は、7月3日に大坂城を出陣する予定だったが、木津城の攻略寸前だった秀長は、秀吉が出陣すると秀長の力量不足ということになり、「当座の恥辱」をうけることになるので、出陣を延期してほしいと要請する書状を送っている。

この秀長の思いを受け止めてか、秀吉は出陣を7月10日に延期し、のちに出陣そのものを中止している。

秀長が長宗我部元親の取次を務める

秀長・秀次軍は木津城の攻略後、牛岐（うしき）城を調略。さらに秀長軍は一宮城を、秀次軍は別行動をとって脇（わき）城を攻撃したが、両城には長宗我部家の一族や重臣が在城していて根強い抵抗を受けている。

そして7月中旬より和睦交渉が行われ、8月に長宗我部元親が降伏し、当初の条件どおり、元親は土佐一国のみの領有を許されることで四国は平定された。

その後、元親に許された「土佐一国」以外の三国については、阿波は蜂須賀家政（正勝の子）、讃岐は仙石久秀、伊予は小早川隆景が封じられた。また、淡路は脇坂安治と加藤嘉明に与えられている。

同年10月、元親は秀吉のもとへ出仕し、秀吉への従属が確定した。その際、秀長は元親に同行して取次を行っている。秀長はこののち、諸国の大名家が秀吉に従属するにあたって、それらへの取次を務めることになるが、これがその最初の事例である。

ところで、この四国征伐のさなかの7月11日、秀吉は従一位・関白に叙任されている。

ちょうどこの頃、この年始めに秀吉が左大臣への任官を望んだことで、関白職をめぐって摂関家の近衛信輔（のちの信尹）と二条昭実が争い、両者とも譲らなかった。

そこで秀吉は、摂関職は藤原五摂家でないと就任できないため摂関家筆頭の近衛前久を説得してその猶子（ゆうし）となり、平姓から藤原姓に改姓して関白の地位を手に入れたのである。

ただし秀吉は、藤氏長者（とうしのちょうじゃ／藤原氏一族全体の氏長者）の統制下に置かれることをよしとせず、正親町天皇に豊臣姓への改姓を申請し、これが認められている。ここに豊臣という新たな姓が創出され、秀吉はその氏長者（うじのちょうじゃ）となった。

こののち秀吉は、一門衆・諸大名・直臣らに官位を与えていくが、それは豊氏長者（ほうしのちょうじゃ）として朝廷に推挙する体裁をとり、そのため叙任者の姓は、基本的には豊臣に改姓されていくことになる。

秀長が新たな本拠・郡山城に入る

秀長が四国から帰陣したのは天正13年8月22日か23日のこととみられるが、そのとき、秀吉は佐々成政の討伐のため越中に出陣しており、26日に佐々成政を降伏させ、大坂城に出仕させている。





一方、四国平定を果たした秀長は、同年閏8月19日に秀吉から新たに大和を領国として与えられ、同国の郡山城を本拠とすることになった。秀長は、それまでの紀伊・和泉二ヶ国に加えて、大和を領国としたことで、その領地高は73万4千石にものぼるものとなった。

この領地高は、単独では秀吉配下で最大のものであったが、大和についても紀伊・和泉の場合と同様に秀吉直臣の所領があり、それらについては秀長の支配から外されていた。

同年9月3日、秀長は、秀吉とともに約5千人の軍勢を率いて大和に入部し、郡山城に入った。秀吉は5日に奈良の春日社（かすがしゃ）を参詣したのち、大坂に帰還している。

同年9月末、秀長は、秀吉の天皇居所への参内に供奉（ぐぶ）するため上洛した。昇殿（天皇居所に上がること）するには公家の身分が必要で、四位以上の位階か侍従以上の官職が必要であったことから、同年10月に、秀長は参議（宰相）と近衛中将に任官し、従三位に叙せられたようだ。

それは武家では、関白秀吉、内大臣織田信雄に次ぐ地位であった。以後、秀長は「羽柴大和宰相」と称された。

この時期、奈良では「秀長は菊亭晴季（はるすえ）の養子になった」あるいは「秀吉が新王（天皇に代わる国王）になり、秀長は関白になる」といった噂が流れた。これはまったくの誤情報であったが、このことから、世間では秀吉の後継者は秀長であると目されていたことが読み取れる。

（黒田 基樹 ： 駿河台大学法学部教授）