【スーパーの実録】「パンの祭り」が始まると現れる迷惑客！いくら皿が欲しくてもルールとマナーは守って【作者に聞く】
白いお皿がもらえるキャンペーン。ポイントシールを台紙に貼って、サービスカウンターに行くと商品と交換してもらえる。がしかし、台紙をチェックしていると…？10年以上レジチェッカーとして勤務し、スーパーのあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画「まつりのあとのマナー」をお届けするとともに話を聞いた。
■去年のシールがこっそり貼られていることもある
春先に行われるパン祭りは「パンの種類によってポイントが違う。台紙に30ポイント貼ると1枚分のお皿と交換できる」といったシステムになっている。本作「まつりのあとのマナー」はそんな人気イベントを題材にしたクレーマーなどの社会問題を描く作品になっている。
レジチェッカーとして勤務していた作者の狸谷さんは当時のことを振り返り「スーパーにいたころは大人気のイベントでした。計数してお皿をお渡しする店舗でしたので、一言で言うと『大変』です」と話してくれた。そして、さまざまなキャンペーンがあるなかで、抽選ではなく、応募者は必ずもらえるというパン祭りは特別感があったという。
勤務中に台紙を確認していると、なかには無秩序な感じでポイントを貼っている人もいたという。「明らかに点数分以上シールが貼られていたり、天地が逆で確認しにくい。0.5ポイントシールを30ポイント分貼るにはスペースが不足しているのも原因だったりもする。それは仕方がないにしても、去年のシールがこっそり貼られていることもありました」と狸谷さんはいう。「去年のシールはNGだと伝えると『点数足らないんだから別にいいでしょ』と強気な発言。家族の人数分欲しいという方の気持ちはわかるが、ルールなので守ってほしい」と当時の悩みを明かしてくれた。
クレーマーやカスハラなどの社会問題を描く本作「まつりのあとのマナー」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
