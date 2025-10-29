11月8日21時よりフジテレビ系で放送される土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』。4つの“奇妙な”短編ドラマの1つ『止まらなければ生きられないゲーム』にて、山田涼介が主演を務めることが発表された。

1990年4月にレギュラードラマとして放送が開始され、その後は特別編という形で年に2度放送を続けるスタイルで、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と俳優を掛け合わせることによって、奇妙な物語の世界観を作り出してきた『世にも奇妙な物語』シリーズ。1990年4月、中山美穂主演の『恐怖の手触り』を1本目としてスタートし、単に心理スリラーだけでなく、ホラー、ミステリアス、シュールコメディ、SF、ファンタジーなど多彩なストーリーで創られ、これまでに577本もの名作が世に送り出されてきた。

5月31日に放送された35周年SP春の放送では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本が放送されたが、今回は35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と傑作選1本の構成になる。

『止まらなければ生きられないゲーム』は、山田演じる徳永が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状が届き、ゲームで最後まで残った者は賞金30億を受け取ることができるというが……。

これまで多くの映像作品でさまざまな役柄を演じてきた山田だが、意外にも『世にも奇妙な物語』への出演は今回が初となる。山田自身も、「監督やプロデューサーから“え？ 出たことないの？”と言われました（笑）」とコメント。

共演には、柳ゆり菜、渡辺大知が決定。柳は徳永の妻・ユノ役、渡辺は徳永の友人・稲垣役をそれぞれ演じる。

また、本作の脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMADが過去に制作した『赤い袖先』は韓国国内で数々の賞を受賞し、話題を呼んだ。

■山田涼介（徳永正夫役）コメント・『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想初出演なのですが、衣小合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？ 出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、嬉しかったです。

・『止まらなければ生きられないゲーム』の台本を読んだ感想“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います。

・主人公・徳永を演じてみて（徳永が）不憫な男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）。

・視聴者へのメッセージこういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作2本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）