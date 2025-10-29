内装に遊び心を効かせた逸品！【タケオキクチ】のメンズ長財布が洒落感アップ。Amazonで販売中！
経年変化を楽しむ大人の革財布！【タケオキクチ】の長財布が魅せる上質な日常。Amazonで販売中！
TAKEO KIKUCHI 【エリア】シリーズの長財布。すっきりとしたデザインの長財布は、カードが18枚収納可能。本体にはイタリアのベジタブルタンナーズ協会に加盟しているイタルペル社で鞣されたショルダーレザー(成牛の首部分の革)を使用。独特の深いトラ(筋シワ)が特徴で、経年変化を楽しめます。イタリアンタンニンレザーの品質証明書が商品に付属。内側にはカラー配色を変えたカード段や手かがりのステッチなどでデザイン性をプラス。
イタリア産ショルダーレザーを使用し、深いシワ模様と艶感が魅力。手に馴染む革の質感を長く楽しめる。
18枚のカードが収まる豊富な収納力と、札入れ・小銭入れ・ポケットが整い、実用性をしっかり備えている。
シンプルな外装と対照的に、内装はカラフルな配色と手かがりステッチで個性を演出している。
厚み約2.5cmのスマートな設計で、ポケットに入れてもかさばりにくく、スーツにも馴染みやすい。
