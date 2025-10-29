【「ローゼンガーテン・サーガ」14巻】 10月29日発売 価格：800円 【「ローゼンガーテン・サーガ」新刊発売記念！ ナニがナニとは言わないケド……72円セール！！】 開催日時：10月29日～11月11日

「ローゼンガーテン・サーガ」14巻の書影

ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中の原作・富士防人氏、マンガ・外岡馬骨の「ローゼンガーテン・サーガ」14巻を10月29日に発売した。価格は800円。

【あらすじ】

全てが”規格外”の最終決戦!!

薔薇園武闘会はついにラストバトルの決勝戦第四試合！リン率いるＢチームとブリュンヒルデ率いるＡチームが激突!!修行の成果を発揮し、並外れた力を見せつけるリンに、ブリュンヒルデは抑制していた”本気”を解放して――!?

新刊発売記念セールを開催

発売を記念して10月29日から11月11日まで、「『ローゼンガーテン・サーガ』新刊発売記念！ ナニがナニとは言わないケド……72円セール！！」を各電子書店で開催する。

対象となるのは「ローゼンガーテン・サーガ」1巻から12巻まで。期間中、1巻から10巻が各72円、11巻と12巻は半額で購入できる。

【参加店舗一覧】

Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、マンガBANG！、dブック、DMM.com、紀伊國屋kinoppy、漫画全巻ドットコム、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、U-NEXT、DLsite/comipo、honto、Reader Store、Amebaマンガ、よむるん、auブックパス、yodobashi.com（敬称略）

