¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¶âÂ°À½ÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³ÀàÅð»ö·ï¡¡64ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¢Á÷¸¡¡¡Åð¤ó¤À¶âÂ°À½ÉÊ¤ò¶È¼Ô¤ËÇä¤ê´¹¶â¡¡¸©·Ù¤¬ÁÜºº½ª·ë¡Ô¿·³ã¡Õ
¾å±Û·Ù»¡½ð¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÂ¦¹Â¤ò¤Õ¤µ¤°Å´¤Î¤Õ¤¿¤Î¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³ÀàÅð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢Á÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»ÔÀ¾¾ëÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢¤³¤È¤·5·î27Æü¤«¤é7·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¾å±Û»ÔÆâ¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·Åð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤³¤È¤·9·î16Æü¡¢¾å±Û»ÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥ìー¥Á¥ó¥°6Ëç¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó6Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤ò6·î¤ËÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Ê¤ÉÅð¤à33·ï¤Î»ö·ï¤ÇÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å±Û»Ô¤Ç¤Ï¤³¤È¤·½Õ°Ê¹ß¡¢»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÃË¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÅð¤ó¤À¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¶âÂ°Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£