高嶺のなでしこが、12月17日にリリースする1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』の商品詳細とアルバムの収録楽曲を発表した。

今作は、スペシャル盤、初回限定盤、たかねこ盤の3形態でのリリースに。スペシャル盤にはMVオフショットなどを掲載したスペシャルブックレットと、2026年1月11日に都内某所で行われる『アルバム発売記念プレミアムイベント』へ応募可能なシリアルコードを封入。初回限定盤には、アルバム発売記念特典映像収録のDVDが付属する。

また、チェーン別オリジナル特典の絵柄も公開。どの特典も全て撮り下ろしとなっており、今回限定の絵柄となっている。

収録楽曲は、メジャーデビュー以降の楽曲や、5月からスタートした企画『この夏、好きになっちゃえばいいのに。』の5曲連続配信リリース楽曲、9月の幕張公演で初披露した「花は誓いを忘れない」を含めた全16曲。1曲目には、ライブのボルテージを上げる「Overture」が収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）