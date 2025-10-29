ウルブズ戦で43得点を奪ったマレー「味方がうまくスクリーンして、オープンにしてくれた」

10月28日（現地時間27日）。デンバー・ナゲッツは、敵地ターゲット・センターで行われたミネソタ・ティンバーウルブズ戦を127－114で制し、2連勝（2勝1敗）を飾った。

前半を終えて、ナゲッツは57－65とウルブズにリードを許していたものの、第3クォーターの12分間に45－29と相手を圧倒。このクォーターで、ナゲッツはジャマール・マレーが3ポイントシュートやジャンパーを面白いように沈めて圧巻の23得点、ティム・ハーダウェイJr.が15得点をマーク。

後半で逆転に成功したナゲッツは、マレーがゲームハイの43得点に6リバウンド3アシスト、ニコラ・ヨキッチが25得点19リバウンド10アシストのトリプルダブルに2スティール、ハーダウェイJr.が20得点3アシスト、ペイトン・ワトソンが12得点2ブロックを残した。

試合後、会場インタビューに登場したマレーはこう話していた。

「チームメートたちがうまくスクリーンして、僕をオープンにさせてくれたんだと思う。後半は彼らがシュートを決めてくれたから、それが助けになった。僕は特に何も変えることなく、ただシュートをもっと放つようにして、それが入るのを見ていただけ」

ナゲッツは前半にフィールドゴール成功率46.7パーセント（21／45）、3ポイント成功率40.0パーセント（4／10）を記録。決して悪くはなかったものの、後半でフィールドゴール成功率58.1パーセント（25／43）、3ポイント成功率56.2パーセント（9／16）とギアを上げてみせた。

今シーズンのマレーは、開幕から3試合を終えて平均30.3得点5.0リバウンド6.0アシスト1.3スティールを記録。フィールドゴール成功率53.0パーセント、3ポイント成功率42.9パーセント（平均3.0本成功）、フリースロー成功率92.3パーセントと高く、好調をキープしている。

【動画】ウルブズ戦で43得点の大暴れを見せたマレー





