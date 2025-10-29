エリアリンク、1-9月期(3Q累計)経常が17％増益で着地・7-9月期も16％増益

エリアリンク <8914> [東証Ｓ] が10月29日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.2％増の41.8億円に伸び、通期計画の50.8億円に対する進捗率は82.4％に達し、5年平均の78.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比21.7％減の8.9億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常利益は前年同期比15.9％増の12.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の19.3％→20.3％に上昇した。



株探ニュース

