THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZから選抜された6人が共演！「ボーカル3人、パフォーマー3人だから1曲できるね！（笑）」
THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZから選抜されたRIKU、藤原樹、中島颯太、木村慧人、海沼流星、砂田将宏の6名が、メンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」のブランドアンバサダーに就任。新CM『【スカルプD ネクストプラス】美しい髪シャンプー篇』『【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇』が10月29日より公開される。
■個性溢れるフリースタイルな演技で「自分をデザインする」喜びを体現
新TVCMでは「美しい髪は、強い。」をコンセプトに、光と影が交差する空間に6名が登場。白を基調としたスタイリッシュな衣装で、各自の個性が溢れるフリースタイルな演技を披露し「自分をデザインする」喜びを体現している。
カメラマンとセッションをするように意思のある眼差しを向け、光と影の中で魅せる表情や洗練された雰囲気のなかで「美しい髪は、強い。」というキャッチコピーに込めた想いそのままに、ただ美しいだけではない、凛とした芯の強さを感じさせる映像が完成。普段ステージ上で魅せる力強い姿とは一線を画する洗練された姿が引き出されている。
■「なかなかないメンバー」（FANTASTICS中島颯太）
まずは個人カットから撮影を開始。スタイリッシュな白の衣装で登場し、監督とコミュニケーションを取り、撮影のイメージを膨らませていく。撮影が始まると談笑が弾む打ち合わせから一転、意思のある強い眼差しの表情に切り替わり、そのギャップに現場では思わず歓声が上がる。また、フリースタイルの撮影では、カメラマンと息の合ったセッションを見せ、髪の美しさが引き立つ、多彩なポージングで撮影。藤原樹は「結構、お洒落でクールな感じなので新しいイメージのCMにできるのかなと思っています」と意気込みを語った。
そして6人が揃う集合カットの撮影へ。中島颯太は「なかなかないメンバーで皆揃ってのCMは楽しみですね」とコメントするなど、新鮮なメンバー編成にワクワクしている様子だ。合間には、RIKUが「食らえ！ 慧ちゃん！」とスタイルエレブラシを木村慧人の首元に当ててふざけるシーンも。6人の仲の良さが垣間見える和やかな現場となった。クランクアップ後にはスタッフからサプライズで花束が贈られ、温かな拍手の中で撮影が締めくくられた。
■インタビュー
Q1. 「スカルプD」ブランドアンバサダーに就任した感想は？
RIKU：20代の男性や若い世代に向けて発信していくということで、僕が唯一の30代なんですけど（笑）。これまでのスカルプDのイメージを一新して広めていきたいです。僕たち自身もたく使っていきたい。」
Q2. 「スカルプD」に抱いていた印象は？
藤原：正直、僕たちの世代より少し上の方が使うイメージがありました。でもネクストプラスに触れてみて、デザインや香りも若い世代に合っていて、ライブのスタイリングもうまく仕上がると思うので、これから使うのが楽しみです。」
Q3. スカルプD ネクストプラスの“推し商品”は？
中島：スタイルエレブラシが推しです！ 髪にも顔にも使えるし、ピンの本数が多くて、使うたびに髪がスラーッとまとまるんです。毎日使うのが楽しみ！
木村：シャンプーとパックコンディショナーがめっちゃいい！ 洗浄力が高くてスッキリするのに、髪がしっとり滑らかになる感じが好きです。
海沼：ライブ終わりに使いたくなる使用感！
Q4. ブランドアンバサダーとして、グループの垣根を越えて6人が揃った感想は？
砂田：この6人、全員とサシ飯行ったことあるんですよ！ LDHって人が多いのに、全員とご飯行ったのは奇跡です（笑）。
中島：ボーカル3人、パフォーマー3人だから1曲できるね！（笑） 今、無意識にマイクみたいにエレブラシ持ってた（笑）。
海沼：それ俺がさっきやったネタ！（笑）。
中島：慧人に、マイクみたいに持つからツッコんでって言ったら、もう流星がやってた（笑）。白い衣装っていうのもすごく新鮮だよね。
藤原：THE RAMPAGEは黒ばっかりだから（笑）。
Q5. これからあらたに挑戦してみたいことは？
木村：ボールペン字講座に挑戦してみたい！ 字が綺麗になったらサインとか書くときにいいなと思って！
藤原：俺、やったことあるけどすぐ辞めちゃった（笑）。
砂田：たぶん僕、LDHでいちばん字が下手くそな自信ある（笑）。LDHは字が綺麗っていうイメージがあるのに、俺はめっちゃ汚い（笑）。
中島：じゃあみんなで字を綺麗にすることに挑戦しましょう！（笑）。
Q6. この6人の中でズバリ、“おしゃれ番長”といえば？
※せーの！ で指を指すと、砂田が3票獲得する結果に。
中島：将宏のスタイルって確立されてる！ プライベートで遊ぶとき、写真撮るといつもかっこよく映る！
藤原：将宏の個性がちゃんと活かされてる。俺が着ても似合わない服を着こなしているのがすごい。
砂田：このメンツでこの票取れたのはだいぶうれしい！（笑）
Q7. 自身のヘアスタイリングへのこだわりは？
中島：流星ってなんでも似合うよね。自分の意思でライブのときの髪型とか変えてるの？
海沼：メンバーにも相談せずに、これやりたいって思ったらすぐやっちゃうし、自分でも出かける前にスタイリングします。
砂田：流星の顔なら金髪坊主してほしい！（笑）
一同：似合う！（笑）
海沼：40歳とかになって男らしくなったら、髭を生やして金髪坊主挑戦してみようかな。
中島：慧ちゃんの金髪坊主も見てみたい（笑）。
木村：一回やってみて…（考えよっかな）（笑）。
Q8. “新境地”を感じた瞬間といえば？
藤原：前、4日連続でライブがあった！ 札幌、新潟、東京、和歌山を回って…そのときは体の疲れを感じなくなるくらい麻痺して、いつもより逆に良いパフォーマンスができたなと思いました！ 4日連続で内容も違うから、頭も体も使って、良い意味で気合いになってめちゃくちゃ良いパフォーマンスができた。次はFANTASTICSで5日連続でライブしてみてください（笑）。
海沼：その後のBALLISTIK BOYZでの6日連続が怖い（笑）。
Q9. 動画をご覧の皆さんにひと言！
木村：『スカルプD ネクストプラス』ブランドアンバサダーに就任させていただき、僕らが代表となってたくさんの方々に広めていきたいです。若い世代はもちろん、いろんな方が使っていただけるように、これからより愛されるように願って、僕たちが届けていきますので、ぜひ使ってください！
