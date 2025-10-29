THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZから選抜された6人が共演！「ボーカル3人、パフォーマー3人だから1曲できるね！（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZから選抜されたRIKU、藤原樹、中島颯太、木村慧人、海沼流星、砂田将宏の6名が、メンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」のブランドアンバサダーに就任。新CM『【スカルプD ネクストプラス】美しい髪シャンプー篇』『【スカルプD ネクストプラス】美しい髪エレブラシ篇』が10月29日より公開される。

■個性溢れるフリースタイルな演技で「自分をデザインする」喜びを体現

新TVCMでは「美しい髪は、強い。」をコンセプトに、光と影が交差する空間に6名が登場。白を基調としたスタイリッシュな衣装で、各自の個性が溢れるフリースタイルな演技を披露し「自分をデザインする」喜びを体現している。

カメラマンとセッションをするように意思のある眼差しを向け、光と影の中で魅せる表情や洗練された雰囲気のなかで「美しい髪は、強い。」というキャッチコピーに込めた想いそのままに、ただ美しいだけではない、凛とした芯の強さを感じさせる映像が完成。普段ステージ上で魅せる力強い姿とは一線を画する洗練された姿が引き出されている。

■「なかなかないメンバー」（FANTASTICS中島颯太）

まずは個人カットから撮影を開始。スタイリッシュな白の衣装で登場し、監督とコミュニケーションを取り、撮影のイメージを膨らませていく。撮影が始まると談笑が弾む打ち合わせから一転、意思のある強い眼差しの表情に切り替わり、そのギャップに現場では思わず歓声が上がる。また、フリースタイルの撮影では、カメラマンと息の合ったセッションを見せ、髪の美しさが引き立つ、多彩なポージングで撮影。藤原樹は「結構、お洒落でクールな感じなので新しいイメージのCMにできるのかなと思っています」と意気込みを語った。

そして6人が揃う集合カットの撮影へ。中島颯太は「なかなかないメンバーで皆揃ってのCMは楽しみですね」とコメントするなど、新鮮なメンバー編成にワクワクしている様子だ。合間には、RIKUが「食らえ！ 慧ちゃん！」とスタイルエレブラシを木村慧人の首元に当ててふざけるシーンも。6人の仲の良さが垣間見える和やかな現場となった。クランクアップ後にはスタッフからサプライズで花束が贈られ、温かな拍手の中で撮影が締めくくられた。