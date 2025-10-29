バルセロナ発チョコ「ブボ・バルセロナ」より、パネトーネが日本初上陸！　クリスマスシーズン限定で販売中

ブボ・ジャパンは、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「bubó BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」より、日本初上陸となるパネトーネを、公式オンラインショップでは10月20日から、表参道店では11月1日から販売開始します。

自然発酵と職人の手仕事で生まれるふんわりとした口どけと、フルーツ・ジャンドゥーヤ・ピスタチオ3つのフレーバーごとの豊かな味わいが、クリスマスシーズンを華やかに彩ります。

■香り、食感、余韻まで楽しめる特別なパネトーネ

ブボ・バルセロナのパネトーネは、一つ一つ丁寧に作り上げた職人の手仕事が光る逸品です。

生地を48時間以上かけてゆっくりと自然発酵させることで、軽やかさとしっとりとした密度の絶妙なバランスを実現。

口の中でやさしくほどける食感、やわらかな酸味と甘み、ほのかに広がる香りが心地よい余韻を残します。近道をせず、伝統と時間を大切にするからこそ生まれる、唯一無二のパネトーネです。

◇素材への徹底したこだわり

純度・鮮度・トレーサビリティにこだわった原材料だけを使用。焼成中の状態変化まで見極め、一貫性と満足感のある味わいを導きました。

◇細部へのこだわり

理想の形と食感を保つため、発酵、成形、焼成、伝統的な「逆さ冷却」の技術といった、一つ一つのプロセスに職人技が宿ります。

◇本国ブランドからのメッセージ

「bubóのパネトーネは、愛情と情熱を込めて一つ一つ手作りしています。これは単なるホリデースイーツではなく、五感すべてで楽しむ特別な体験です。箱を開けた瞬間に広がる香り、口の中でゆっくり溶けていく食感、そして長く心地よい余韻まで、ひと口ごとにbubóのこだわりを味わってください」

■商品情報

◆パネトーネ フルーツ

ふんわり、しっとりと焼き上げた生地に、オレンジピール・レモンピール・サルタナレーズンを贅沢に混ぜ込みました。果実の香りと甘みがひと口ごとに広がり、クリスマスシーズンを彩る特別なひとときを演出します。

◆パネトーネ ジャンドゥーヤ

ふんわり、しっとりと焼き上げた生地に、濃厚なジャンドゥーヤチョコレートをたっぷり混ぜ込みました。オレンジピール・レモンピールの爽やかさと絶妙に調和。なめらかな口どけと豊かな風味が、至福の味わいをもたらします。

◆パネトーネ ピスタチオ

ふんわり、しっとりと焼き上げた生地に、まろやかでコク深いピスタチオペーストを混ぜ込みました。オレンジピール・レモンピールが香る生地と絶妙に調和。豊かな食感と奥深い味わいで、特別なクリスマスシーズンを演出します。

■商品概要

価格：各6,480円

商品ページ：https://bubojapan.com/products/panettone

販売店舗：公式オンラインショップ、ブボ・バルセロナ 表参道店

発売日：公式オンラインショップ 10月20日／表参道店 11月1日

※数量限定。売り切れ次第、終了となります

（エボル）