町野修斗が移籍後初ゴール

ドイツ1部ボルシアMGの日本代表FW町野修斗が移籍後初ゴールを前半3分に決めた。

現地時間10月28日に行われたDFBポカール2回戦で2部カールスルーエと対戦し、3-1で勝利を収めている。

町野は今夏にホルシュタイン・キールからボルシアMGへ移籍。ブンデスリーガ7試合に出場していたが、ゴールはなかった。最下位に沈むチームのなかで個人としてもなかなか結果が出ていなかった。

そうしたなかで先発に名を連ねたこの試合では立ち上がりの前半3分、右サイドからのクロスに右足で合わせて先制ゴールを記録。待望の移籍後初ゴールとなった。GKへのバックパスを相手に奪われ、あわや失点というピンチを招くプレーもあったが、3-1の勝利に貢献した。

ドイツメディア「Rheinische Post」の採点では「2-（1が最高）」の高評価。得点を挙げた前半の出来については「前半にボルシアで最も目立ったアタッカーだった」と絶賛されると同時に「同点弾となりかねないバックパスのミスでそのパフォーマンスをやや曇らせた」とミスについても言及されていたが、「後半にはさらなるゴールを決める可能性もあった。ボルシアMGのシャツを着て最高のパフォーマンス」と全体的にはポジティブな評価を受けていた。

「Gladbach LIVE」でも「2.5」と比較的高評価で、「3分の先制ゴールの場面では完璧なポジショニング」「注目に値するパフォーマンスだった」とコメントされていた。（FOOTBALL ZONE編集部）