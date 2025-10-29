THREEから「星とネオンのささやき」がテーマのホリデーコレクション発売！

ACROが展開する“「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチする”「THREE」は10月29日、「MAKEUP Collection 」を発売します。

「星とネオンのささやき」をテーマに、異なる光が夜空で融け合う、限定ホリデーコレクションが登場。

Whispering Hope & Love ― 星とネオンのささやき。

夜、澄んだ冬の空。星々はかつての輝きを抱えて、またたく。

街、満ちる希望。ネオンの光、ハレーションが折り重なる。

流れ星のごとく駆け抜け、今、おとずれるイヤーエンド。

内側を見つめる、静寂のモーメント。愛する人たちと手を取り合う、高揚感。

ーーどちらもが特別であたたかく、かけがえない。

「星」と「ネオン」。

異なる光が夜空で融け合う、

THREE 2025 HOLIDAY COLLECTION。

輝いて、ささやき合って。光のまばたきが、愛と希望をつくりだす。

■THREE ホリデーコレクション パレット 2025

星屑とネオン。異なる光を繊細にレイヤードするアイ&フェイスパレット。

【限定】1種 8,250円

煌びやかなグリッターやメタリック、滑らかなサテン、光をチューニングするセミマット、4種のアイカラーに、ひとはけでソフトなヴェールを仕込む“光らない”ブライトニングパウダーをセット。多色レイヤードでもにごらず、美しい光のドレープを描きます。

＜カラー＞

左上：アイカラー

繊細なグリッターが光を捉え、偏光パールがドラマティックに輝きを添えるモーヴピンク。

右上：アイカラー

ブロンズや偏光パールがサテンのように光を掴み、まぶたに奥行きを宿すヌーディモーヴ。

中左：アイカラー

サテンのツヤめきを抱えた、しなやかなマット。陽光に照られたようなウォームオレンジ。

中右：アイカラー

まぶたにエモーショナルなメタリックな輝き。偏光パールを高配合したインテンストープ。

下：フェイスパウダー

ウォームベージュの明るさ、ピンクの血色感、ブルーの透明感でつくるやわらかな光のヴェール。レッド、ブルー、シルバーなど多彩な偏光パールを配合し、重ねても白浮きせずにくすまないブライトニングパウダー。冬の輝きのように繊細でエアリーなセミツヤ質感を叶えます。

■THREE シマリング グロー デュオ R

多幸感あふれる光、血色を添えるハイライト&チークベース。

【限定】1種 4,950円

今秋リニューアルした“新生定番”より、初の限定カラーが登場。ひと塗りでヘルシーグローなツヤが備わるリフレクトカラーと、エフォートレスな血色感が宿るブラッシュカラーの2色による“光チューニング”で、透明感のある印象へ。

＜カラー＞X01

左：ブラッシュグロー

（肌を健康的にみせる血色感を補うカラー）

右：リフレクトグロー

（骨格を引き立たせるハイライトカラー）

■THREE グリタリングジェリーリップ

ホリデーの彩光が宿る、“うるみ”ジェリーティントリップ。

【限定】3色 各4,290円

まるでジェリーのようなクリアなスティックに、ホリデー気分を盛り上げる多彩なパールを封じ込めたティントリップ。濡れたようなツヤが唇を包み、血色感はナチュラルに上昇。スパークルな輝きをエフォートレスに楽しんで。

■THREE インテンスファンキーアイライナー

シックな閃光を高輝度に閉じ込めた、クリームアイペンシル。

【限定】2色 各3,080円

クリーミーな質感でストレスフリー。テクニックレスで美しいラインが引けるホリデーカラーのアイライナー。シックな色みに、輝きを秘めたパールをたっぷりと忍ばせた繊細にきらめく2色は、瞳のうるみを引き立てます。

■THREE ネイルラッカー

クワイエットな冬の光を纏い、多彩な輝きがゆらめくネイルラッカー。

【限定】3色 各2,420円

ホリデーシーンにぴったりのスタイリッシュなネイルカラー。多彩な偏光パールが、1度塗りでシックな輝き、2度塗り、3度塗りでラディアンスなきらめきを演出します。高い速乾性とムラになりにくい処方で、素早く美しい指先へ。

詳細URL：https://www.threecosmetics.com/brand/news/holiday-collection-2025

（エボル）