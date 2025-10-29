【SHIRO】HOLIDAY 2025「ADVENT CALENDAR / HOLIDAY SET」を発売

SHIROは10月30日より、ホリデーコレクション「WE MUST PAY IT FORWARD」を用意。第1弾はアドベントカレンダーをはじめとする限定セットを発売します。

■これからも変わらないSHIROの意志「WE MUST PAY IT FORWARD」

2025年、SHIROが贈るホリデーコレクションは「WE MUST PAY IT FORWARD」。今年のアドベントカレンダーは、同社が16年間にわたって大切にしている信念や教訓を、24の言葉にすることからスタートしました。

一つひとつのプロダクトの背景には、SHIROのスタッフたちのものづくりに懸ける情熱や、数々の奮闘、生産者たちの素材への想いなど、関わる人たちが紡いできたたくさんのストーリーが詰まっています。

これらのストーリーと24の言葉をプロダクトに添えて届けるべく、「アドベントカレンダー 2025」をつくることとなりました。

例えば、毎年登場する「ローレル石けん」は、ブランド誕生と同時に生まれ、今も変わらないブランドの根幹となった製品。自ら生産者に会い、素材に触れ、匂いや味を確かめ、素材と向き合う想いを会話から知ることが、SHIROのものづくりの基本です。

また、ラワンぶきを搾ったジュースからつくられる「ラワンぶき化粧水」は、素材本来の魅力が伝わるよう、究極にシンプルな処方にこだわったスタッフの努力によって生まれたアイテム。ものづくりをするうえで「Simply Simple」は、常に立ち返る言葉になりました。

24のストーリーはすべて、アドベントカレンダーに同梱されているエピソードブックに綴っています。同社では、「それらを読みながら毎日1アイテムずつ手に取り、SHIROのものづくりの在り方や、その背景にある人々の想いに触れて、何かを感じていただけたらとても嬉しいです」とコメントしています。

「WE MUST PAY IT FORWARD」は、これからも変わらないSHIROの意志を示しています。

世の中を幸せにするために、同社は目の前の社会課題と向き合い、その解決方法を考えながらものづくりをしてきました。今後も、より良い製品を届けることで、多くの幸せの循環を生み出し、未来を生きる人々へバトンを繋げていきたいと考えています。これこそが、SHIROの使命でありユーザーとの約束だと思うからです。

コレクションの第1弾では、アドベントカレンダーに加え、その中から厳選した7つのアイテムを詰め込んだホリデーセットが登場。そして第2弾では、ホリデーシーズンに彩りを添える、2つの限定パフュームを用意しています。

この冬、SHIROが贈る特別なコレクションが、未来を照らす小さな光になりますように。

■1st HOLIDAY COLLECTION ADVENT CALENDAR / HOLIDAY SET

2025年のホリデーコレクション第1弾は、SHIROが16年間大切にしている信念や教訓を存分に体感できる、24アイテムの「アドベントカレンダー 2025」と、その中から厳選した7つのアイテムを楽しめる「ホリデーセット 2025」。

SHIROからユーザーへ届ける彩り豊かなコレクションとともに、感謝と希望に満ちたホリデーシーズンを過ごしてはいかがでしょうか。

「アドベントカレンダー 2025」24アイテム

SHIROの歴史を紡ぐ8つの定番製品と過去に限定で登場した10アイテム、そして同コレクションだけの新製品6つを詰め込んだ「アドベントカレンダー 2025」。SHIROが歩んできた歴史の中で、さまざまな経験から得た大切な言葉たちを、24のアイテムに刻みました。

カレンダーには製品にまつわるストーリーや、スタッフたちの声を綴ったエピソードブックを同梱。SHIROのフレグランスやスキンケアをたっぷり楽しめるのはもちろん、その背景にある“学び”や“未来へのメッセージ”に触れることで、ブランドとともに歩む感覚を味わえるラインナップになっています。

この特別なカレンダーを、ネイビーカラーのファートートバッグに詰め込みました。トートバッグは肩掛けできて、A4サイズのファイルやパソコンも入るので、冬のお出かけのお供にも使えます。

「ホリデーセット 2025」7アイテム

「ホリデーセット 2025」は、「アドベントカレンダー 2025」に入っているスキンケアやボディケア、ヘアケア製品など7つのアイテムを気軽に楽しめるスターターキット。

アドベントカレンダーと同じく、製品にまつわるストーリーなどを綴ったエピソードブックも同梱しているので、各アイテムが持つ背景と合わせて楽しめます。

ビビッドなオレンジカラーが目を引くファーポーチに、乾燥が気になる冬の季節に寄り添うアイテムを詰め込んだセットは、自分用にはもちろん、ホリデーシーズンのギフトにもおすすめです。

◇PRODUCT LINEUP

[NEW]：「アドベントカレンダー 2025」で初めて登場する製品

[LIMITED]：これまで限定で登場した製品

[HOLIDAY SET]：「ホリデーセット 2025」に入っている製品

*1 ガゴメエキス/保湿成分、*2 酒粕/保湿成分、*3 フキ液汁/保湿成分、*4 ショウガ根油/整肌成分、*5 テリハボク種子油/保湿成分、*6 ハッカ葉油/清涼成分、*7 カミメボウキ水/整肌成分、*8 アロエベラ液汁/保湿成分、*9 乾燥による

■商品概要

＜SHIRO HOLIDAY 2025＞

第1弾「ADVENT CALENDAR / HOLIDAY SET」（全2製品）

・「アドベントカレンダー 2025」24アイテム 36,300円

・「ホリデーセット 2025」7アイテム 13,200円

＜SCHEDULE＞

2025/10/24 SHIRO Membership Program「FAST RESERVE（新製品先行予約）」開始

2025/10/30 SHIRO オンラインストア（10:00）、SHIRO全国直営店舗にて発売

※第2弾の限定パフュームのリリースについては、後日情報配信を予定しています。

