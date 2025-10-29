4T-C43GN2

　「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS 4K

4T-C43GN2（シャープ）

2位　AQUOS 4K

4T-C50GN2（シャープ）

3位　REGZA

65Z570L（TVS REGZA）

4位　BRAVIA

KJ-65X75WL（ソニー）

5位　AQUOS 4K

4T-C55GN2（シャープ）

6位　REGZA

50M550M（TVS REGZA）

7位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

8位　REGZA

50E350M（TVS REGZA）

9位　REGZA

55Z770R（TVS REGZA）

10位　REGZA

50Z670R（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。